"Присылают фото мертвых военных": россияне угрожают украинке после скандала в Турции (видео)

По словам Алены Явтушенко, граждане соседней страны встали на сторону отдыхающего россиянина и теперь бросают угрозы. Им удалось даже заполучить её адрес проживания, после чего девушка была вынуждена обратиться в полицию.

Граждане Российской Федерации начали угрожать убийством украинке Алене Явтушенко после громкого скандала, который произошел в Турции. Об этом девушка рассказала в интервью Каролине Ашион 3 июля.

По словам украинки, которая стала жертвой неадекватного поведения россиянина на турецком курорте, теперь она получает в социальных сетях фотографии мертвых военных и их сопровождают угрозы по типу, что таким будет будущее ее детей.

Кроме того, россияне нашли адрес девушки и ее родителей.

"Мне уже третьи сутки приходят угрозы на мой телефон, на все мессенджеры. Мне на почту присылают фото наших мертвых военных, говорят, что со мной и моими детьми будет так же. Нашли какие-то базы данных с моими адресами, где живу я и родители, где мой бизнес. Мне говорят, что 140 миллионов русских меня найдут и убьют. Поэтому я это дело не оставила, я поехала в полицию", — говорится в сообщении.

Россиянин пожелал смерти Алене и ее детям, а также публично признался, что "таких уже убивал". Эта стрессовая ситуация заставила девушку обратиться к руководству гостиницы и они выделили для нее охрану. Самого мужчину после скандала сразу выселили из отеля, но далеко он не уехал, и продолжает отдыхать в другом месте, но в том же курортном городе.

Напомним, 3 июля сообщалось о скандале, который произошел в Турции. Россиянин начал предъявлять украинке претензии за то, что она не погибла от российских обстрелов.

Также 3 июля сообщалось, что Facebook заблокировал украинца из-за скандальной ошибки. Соцсеть запретила украинскому пользователю Святославу Степаненко размещать рекламу, решив, что он находится на территории России.