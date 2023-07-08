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Все известные запасы химического оружия в мире уничтожены, — ОЗХЗ

Фото: Открытие источники | Все известное химическое оружие в мире уничтожено

Соединенные Штаты Америки, последнее официально известное государство-обладатель, завершили уничтожение объявленных ими запасов химического оружия. Впрочем, в ВСУ заявляют, что РФ продолжает применять яды на поле боя.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что последнее химическое оружие из запасов, объявленных всеми государствами-участниками Конвенции о химическом оружии (КХО), было проверено и уничтожено. Об этом сообщается на сайте организации.

Последний химический боеприпас из объявленного Соединенными Штатами Америки запаса химического оружия был необратимо ликвидирован 7 июля на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Blue Grass в Кентукки.

"Я поздравляю все государства-участники, и в данном случае Соединенные Штаты Америки, с этим крупным достижением международного сообщества. Прекращение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для Организации. Это важный шаг на пути к достижению своей цели по полной ликвидации всего химического оружия", — заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

Эту информацию также подтвердил президент США Джо Байден.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что США благополучно уничтожили последний боеприпас из этого запаса, что еще на один шаг приближает нас к миру, свободному от ужасного химического оружия", — говорится в заявлении лидера США на сайте Белого дома.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники взяли на себя обязательство не производить, не применять такое оружие и уничтожить все его запасы. Участниками Конвенции в настоящее время являются более 190 стран. На сегодняшний день ОЗХО проверила и уничтожила 72 304,34 метрических тонны запасов химического оружия, заявленных странами всего мира.

Использование химоружия Россией

Несмотря на то, что Российская Федерация также является страной-участницей КХО, с начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано десятки случаев использования российской армией запрещенного оружия.

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Накануне стало известно, что ВС РФ активно применяют химическое оружие против украинских военных на Бахмутском направлении. По предварительной информации, оккупанты используют химический элемент Льюизит.

Ранее Фокус писал, ﻿что российский неонацист показал химическое оружие, которое применяют против ВСУ.