США ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии: операции препятствовали российские истребители

Удар по главарю ИГИЛ в Сирии был осуществлен беспилотником MQ-9.

Соединенные Штаты Америки заявили, что с помощью беспилотника убили лидера террористической организации ИГИЛ Усаму аль-Мухаджера. Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального Командования Вооруженных сил США.

"Мы четко дали понять, что мы остаемся преданными разгрому ИГИЛ во всем регионе. ИГИЛ остается угрозой не только для региона, но и за его пределами", — сказал начальник Центрального командования США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла.

Он уточнил, что удар по главарю ИГИЛ был нанесен в пятницу, 7 июля.

Военные указывают, что этот удар нарушит и ухудшит способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки.

По данным CENTCOM, во время операции ни один гражданский не погиб, а беспилотники, которые использовали для атаки, в этот день в течение 2 часов преследовали российские истребители.

Генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич сказал, что самолеты "сбрасывали сигнальные ракеты перед беспилотниками и пролетели опасно близко, ставя под угрозу безопасность всех задействованных самолетов".

Напомним, что суд в Тегеране постановил, что США должны выплатить 312,9 млн долларов в качестве компенсации ущерба семьям жертв терактов ИГИЛ в 2017 году, в результате которых погибли по меньшей мере 17 человек.

Ранее сообщалось, что 3 апреля, США провели военную операцию на территории Сирии и ликвидировали Халида Аида Ахмада аль-Джабури, одного из главных лидеров "Исламского государства".