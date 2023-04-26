Иран обязал США выплатить 313 млн долларов в качестве компенсации за атаки ИГИЛ

Вердикт был вынесен на фоне обострения напряженности между двумя странами из-за противостояния по ядерной сделке, а также растущих связей Ирана с Москвой и Пекином.

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В среду, 26 апреля, суд в Тегеране в среду постановил, что США должны выплатить 312,9 млн долларов в качестве компенсации ущерба семьям жертв терактов ИГИЛ в 2017 году, в результате которых погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает IRNA.

Отмечается, что решение было принято в ответ на жалобы, поданные семьями трех жертв.

Двойные атаки 7 июня 2017 года были направлены на здание иранского парламента в центре Тегерана и на мавзолей бывшего верховного лидера аятоллы Хомейни к югу от Тегерана.

Отдельные группы вооруженных нападавших использовали огнестрельное оружие и взрывчатку, атакуя два культовых здания в иранской столице, в результате чего по меньшей мере 17 человек погибли и 50 получили ранения.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за двойную атаку, которая стала одной из самых смертоносных в Иране со времен революции 1979 года.

Согласно документу, 9,95 млн долларов должны быть выплачены в качестве компенсации финансового ущерба и 104 млн долларов и 199 млн долларов соответственно в качестве компенсации морального и штрафного ущерба на общую сумму 312,9 млн долларов.

Почему за атаки ИГИЛ должны платить США?

В постановлении названы девять американских чиновников и учреждений, которые должны выплатить компенсацию семьям погибших. Среди них – правительство США, бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший, Центральное командование США (CENTCOM), бывший командующий CENTCOM Томми Фрэнкс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Lockheed Martin и American Airlines Group.

Соединенные Штаты обвиняются в "фундаментальной роли, которую они сыграли в организации и руководстве террористическими группами". Также упоминаются новости, опубликованные в американских средствах массовой информации, книги и выступления официальных лиц США, в которых отмечена роль ЦРУ в "создании террористических групп", в том числе ИГИЛ.

Вердикт был вынесен в ответ на несколько постановлений американских судов, обвиняющих Тегеран в террористических атаках, и конфискацию иранских активов, учитывая обострение напряженности между двумя странами из-за противостояния по ядерной сделке, а также растущих связей Ирана с Россией и Китаем.

Напомним, 25 апреля Кабинет министров Украины принял решение вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций против Ирана. Ограничения предлагается ввести на 50 лет.

24 апреля The Wall Street Journal сообщил, что за последние шесть месяцев грузовые суда перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию. Последняя партия иранского оружия, которая пересекла Каспийское море, была отправлена в начале марта.

12 апреля СМИ написали, что Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о поставках в Исламскую Республику ключевого химического соединения, используемого для производства топлива для баллистических ракет. Часть изготовленных с использованием горючего ракет может быть развернута против Украины.