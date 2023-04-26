Іран зобов'язав США виплатити 313 млн доларів як компенсацію за атаки ІДІЛ

Вердикт був винесений на тлі загострення напруженості між двома країнами через протистояння щодо ядерної угоди, а також зв'язків Ірану, що зростають, з Москвою і Пекіном.

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У середу, 26 квітня, суд у Тегерані в середу ухвалив, що США мають виплатити 312,9 млн доларів як компенсацію збитків сім'ям жертв терактів ІДІЛ у 2017 році, внаслідок яких загинули щонайменше 17 людей, повідомляє IRNA.

Зазначається, що рішення було ухвалено у відповідь на скарги, подані сім'ями трьох жертв.

Подвійні атаки 7 червня 2017 року були спрямовані на будівлю іранського парламенту в центрі Тегерана та на мавзолей колишнього верховного лідера аятоли Хомейні на південь від Тегерана.

Окремі групи озброєних нападників використовували вогнепальну зброю та вибухівку, атакуючи дві культові будівлі в іранській столиці, внаслідок чого щонайменше 17 людей загинули та 50 отримали поранення.

Терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за подвійну атаку, яка стала одною із найбільш смертоносних в Ірані з часів революції 1979 року.

Згідно з документом, 9,95 млн доларів мають бути виплачені як компенсація фінансових збитків і 104 млн доларів і 199 млн доларів відповідно як компенсація моральної та штрафної шкоди на загальну суму 312,9 млн доларів.

Чому за атаки ІДІЛ мають платити США?

В ухвалі названо дев'ять американських чиновників та установ, які мають виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Серед них – уряд США, колишні президенти Барак Обама та Джордж Буш-молодший, Центральне командування США (CENTCOM), колишній командувач CENTCOM Томмі Френкс, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), Lockheed Martin та American Airlines Group.

Сполучені Штати звинувачуються у "фундаментальній ролі, яку вони відіграли в організації та керівництві терористичними групами". Також згадуються новини, опубліковані в американських засобах масової інформації, книги та виступи офіційних осіб США, в яких зазначено роль ЦРУ у "створенні терористичних груп", зокрема ІДІЛ.

Вердикт був винесений у відповідь на кілька ухвал американських судів, які звинувачують Тегеран у терористичних атаках, і конфіскацію іранських активів, враховуючи загострення напруженості між двома країнами через протистояння щодо ядерної угоди, а також зв'язків Ірану, що зростають, з Росією і Китаєм.

Нагадаємо, 25 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій проти Ірану. Обмеження пропонується запровадити на 50 років.

24 квітня The Wall Street Journal повідомив, що за останні шість місяців вантажні судна перевезли понад 300 000 артилерійських снарядів та мільйон набоїв з Ірану до Росії. Остання партія іранської зброї, яка перетнула Каспійське море, була відправлена на початку березня.

12 квітня ЗМІ написали, що Китай та Росія ведуть секретні переговори з Іраном про постачання до Ісламської Республіки ключового хімічного з'єднання, яке використовується для виробництва палива для балістичних ракет. Частина виготовлених з використанням пального ракет може бути розгорнута проти України.