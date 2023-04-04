Отвечал за планирование терактов в Европе: США ликвидировали лидера ИГИЛ

Как утверждают в Пентагоне, без Халида аль-Джабури "Исламское государство" временно не сможет планировать внешние нападения. В ходе спецоперации жертв среди гражданского населения не было.

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В понедельник, 3 апреля, Вашингтон провел военную операцию на территории Сирии, во время которой был ликвидирован Халид Аид Ахмад аль-Джабури, один из главных лидеров "Исламского государства", что стало новым ударом по террористической группировке. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США в Twitter.

В ведении лидера боевиков находилось планирование терактов "Исламского государства" в Европе, он также отвечал за иерархию в управлении террористической группы.

Под контролем "Исламского государства" находились значительные территории в Ираке и Сирии в 2014 году. По некоторым данным, в группировку входит 5-7 тысяч человек и им сочувствующих в Сирии и Ираке. Около половины из них выполняют непосредственную роль боевиков.

Во время операции Соединенных Штатов жертв среди гражданского населения или раненых не было.

По оценкам представителей Пентагона, группировка по-прежнему представляет собой опасность. Несмотря на то, что ее удалось ослабить, она все еще может проводить операции и не ограничиваться пределами ближневосточного региона.

Но, как бы то ни было, ликвидация аль-Джабури на время помешает группировке планировать внешние нападения, сообщается в заявлении.

Напомним, что американские базы в Сирии подверглись атакам ракет и БПЛА, на что последовал ответ Вашингтона. Известно о ранениях 5 американских военнослужащих, а также о том, что погиб подрядчик.

Украина ввела санкции против Башара Асада. Ограничения СНБО распространяются на РФ, Иран и Сирию, в частности затрагивают активы, торговые операций и перевозку грузов через территорию Украины.