Убийцу из секты Чарльза Мэнсона освободили спустя 53 года в тюрьме
Лесли Ван Хаутен была осуждена на пожизненный срок за убийство семьи Ла-Бьянка. В убийстве Шарон Тейт, жены режиссера Романа Полански, она не участвовала.
Лесли Ван Хаутен, член так называемой "семьи Чарльза Мэнсона", последователи которой убили актрису Шарон Тейт, ее гостей и семью Ла-Бьянка, была освобождена в 73 года. Она отсидела 53 года из своего пожизненного срока. Об этом пишет Daily Mail.
По словам ее адвоката Нэнси Тетро, Лесли отвезли во временное жилье. Это произошло после того, как губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что не будет препятствовать ее освобождению.
По данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, Ван Хаутен, самый молодой член секты Мэнсона, была "освобождена под надзор по условно-досрочному освобождению".
По словам ее адвоката Нэнси Тетро, 73-летняя Лесли, как ожидается, проведет около года во временном жилье, изучая базовые навыки, такие как поход в продуктовый магазин и получение дебетовой карты.
Ван Хаутен отбывала пожизненное заключение за помощь последователям Чарльза Мэнсона в убийстве в 1969 году Лено Ла-Бьянки, бакалейщика из Лос-Анджелеса, и его жены Розмари.
Ранее губернатор Ньюсом трижды отклонял условно-досрочное освобождение Ван Хаутен, но в мае апелляционный суд штата отклонил его последний отказ в условно-досрочном освобождении.
Разочарованный Ньюсом сказал в своем заявлении: "Спустя более 50 лет после того, как секта Мэнсона совершила эти жестокие убийства, семьи жертв все еще ощущают на себе последствия".
"Она все еще пытается привыкнуть к мысли, что это реально. Она находится в тюрьме уже 53 года. Ей нужно научиться пользоваться банкоматом, не говоря уже о мобильном телефоне, не говоря уже о компьютере", — сказала адвокат Лесли.
Лесли Ван Хаутен было 19 лет, когда она и другие члены культа зарезали ножом бакалейщика Ла-Бьянку и его жену в рамках сумасшедшего плана Мэнсона по разжиганию расовой войны.
Она рассказала как удерживала Розмари, когда ее убивали, ударив ножом в живот 16 раз. Также Лесли призналась, что помогла Патриции Кренвинкль, Чарльзу "Тексу" Уотсону и Клему Грогану разрезать тело Лено Ла-Бьянки, прежде чем размазать кровь пары по стенам. Она вытерла отпечатки пальцев со всех поверхностей и выпила шоколадное молоко из холодильника убитой пары.
Убийство семьи Ла-Бьянка произошло на следующий день после того, как последователи Мэнсона убили беременную актрису Шэрон Тейт и еще четырех человек, которые были у нее в гостях. Ван Хаутен не участвовала в убийстве Тейт.
На протяжении многих лет Лесли Ван Хаутен говорила, что сожалеет об убийствах, утверждая, что она психически больна и стала ненормальной после употребления ЛСД, полагая, что Мэнсон был "Иисусом Христом".
Сначала она была приговорена к смертной казни за свои преступления, но ее приговор был сокращен до пожизненного заключения после того, как смертная казнь была объявлена вне закона в Калифорнии в 1972 году.
Несколько родственников жертв Мэнсона высказались против освобождения Ван Хаутен.
"Моя семья и я убиты горем, потому что нам снова напомнили обо всех тех годах, когда с нами не было отца и мачехи", — сказала Кори Ла-Бьянка, дочь Лено.
Последний раз Лесли Ван Хаутен появлялась на публике в 1977 году, когда ее перевозили в другую тюрьму.
85-летняя Кей Хинман Мартли, чей двоюродный брат Гэри Хинман был жестоко убит в июле 1969 года членами культа Мэнсона, сказала, что опасается, что освобождение Ван Хаутен может привести к освобождению четырех других выживших убийц Мэнсона.
Патриция Кренвинкель в настоящее время находится в той же тюрьме, где содержалась Ван Хаутен.
Брюс Дэвис, "правая рука" Мэнсона, находится в калифорнийской мужской колонии в Сан-Луис-Обиспо, Чарльз "Текс" Уотсон — в исправительном учреждении в Сан-Диего, а Бобби Босолей — в калифорнийском медицинском учреждении в Вакавилле.
"Я не могу поверить, что Калифорния сделала бы это, что они позволили убийце выйти на свободу. Меня не волнует, что говорит эта женщина, если она говорит, что сожалеет. Ей вынесли смертный приговор, а потом заменили на пожизненное заключение, и забыли добавить это проклятое "без права досрочного освобождения". Я просто в ярости и не знаю, что делать", — сказала Кей Мартли.
Напомним, секта Чарльза Мэнсона, или как ее называли "Семья Мэнсона" призналась в семи убийствах.
Сам Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году естественной смертью в возрасте 83 лет после почти полувека за решеткой. Его кремировали, а его прах развеяли в неназванном месте.
По истории Чарльза Мэнсона был снят фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Но в нем, по сюжету, история заканчивалась не так мрачно.