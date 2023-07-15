МИД РФ обвинил в "терористическом нападении на Симоньян и Собчак" Украину с "кураторами"

Спикер российского ведомства Мария Захарова заявила, что причиной покушения на журналисток стала якобы их профессиональная деятельность.

В воскресенье, 15 июля, в российских СМИ появилась информация о том, что на территории России, а именно в Москве и Рязанской области, были задержаны "члены неонацистской группировки". Эти люди якобы готовили покушение на главного редактора канала Russia Today Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Представитель МИД РФ Мария Захарова представила официальный комментарий по поводу этого события, которое названо "предотвращением подготовки украинскими спецслужбами убийства" Симонян и Собчак.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале российского ведомства, 15 июля сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД РФ, смогли предотвратить подготовку убийства двух российских пропагандисток.

По словам Захаровой, этот случай является "очередной попыткой террористического нападения на российских гражданских лиц". Ответственными за это якобы покушение на жизни Симоньян и Собчак в МИД РФ назвали "киевский режим, опекаемый западными кураторами".

В сообщении сказано, что сейчас российские правоохранители занимаются выяснением подробностей данного инцидента, но в МИД РФ считают, что поводом для якобы покушения является "профессиональная деятельность журналистов".

Согласно заявлению российского МИД, Маргарите Симоньян постоянно поступают угрозы и уже не в первый раз происходит предотвращение попыток покушения на ее жизнь, которые якобы организуют спецслужбы Украины.

По словам Захаровой, подобные события "в очередной раз показывают террористическую сущность режима Зеленского", который является якобы виновником многих других "терактов". Представительница МИД РФ снова вспомнила об убийстве пропагандистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года, с которой, по ее словам, "расправились диверсанты киевского режима". Также упоминается покушение на жизнь основателя телеканала "Царьград", по совместительству российского миллиардера, Константина Малофеева в апреле 2023 года и покушения и смерти других известных пропагандистов РФ.

Кстати, по версии российских спецслужб, автомобиль Константина Малофеева планировал подорвать основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин.

В сообщении представительница российского МИД пожаловалась на то, что на якобы покушения на Симоньян и Собчак снова не будет никакой реакции "от профильных международных организаций".

Напоминаем, что похороны Дарьи Дугиной породили конспирологические теории. Несмотря на то, что росСМИ сообщали о невозможности идентифицировать тело, дочь российского философа Александра Дугина хоронили в открытом гробу.