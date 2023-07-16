Мать Илона Маска показала, кого ее сын готовит себе в преемники (фото)

К самому младшему ребенку Илон Маск питает особенно теплые чувства.

52-летний американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск – не только всемирно известный эксцентричный гений, но и многодетный отец. У него девять детей, однако, он особые чувства питает к своему самому младшему сыну, двухлетнему X AE A-XII, матерью которого является канадская певица Граймс, Илон похоже, испытывает особенные чувства. Он не только берет малыша с собой на всевозможные конференции, но и с младых ногтей приобщает к бизнесу. Как миллиардер готовит наследника к будущему, на своей странице в Facebook показала бабушка мальчика Мэй Маск.

75-летняя модель, писательница и нутрициолог опубликовала несколько фото, где показала, как Илон идет по заводу SpaceX, ведя за руку сына, а на одном фото и вовсе взял его на руки.

Фото: Maye Musk/Facebook

"Поздно ночью @spacex", – говорится в подписи.

Несмотря на то, что за окном ночь, как видно на снимках, в здании работают люди, да и ребенку не спится. Или, может быть, Маск приучает сына к тому, что во взрослой жизни тому придется работать от зари до зари, как это делает его отец.

Фото: Maye Musk/Facebook

Как уже упоминалось выше, у миллиардера девять детей от трех женщин. Но странные имена носят только его дети от Граймс. Полное имя сына, родившегося в 2020 году — X AE A-XII "Экс Эш Э Двенадцать" (Ex Ash A Twelve), но родители зовут его просто Х. Также у пары есть общая дочь по имени Exa Dark Sideræl, рожденная от суррогатной матери в декабре 2021 года. Ее имя звучит, как Экса Дарк Сидерель, но они называют ее Y.

Ранее Фокус писал, что в ноябре 2021 года Илон Маск тайно стал отцом близнецов. Мать малышей – Шивон Зилис, исполнительный директор проекта его компании Neuralink.

Мы также рассказывали, что сын Маска по имени Ксавьер, подал документы в суд, желая сменить пол, имя и фамилию. Он заявил, что не хочет иметь ничего общего со своим отцом, и что теперь его зовут Вивиан.