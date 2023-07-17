Загадочная болезнь: сигналы о смертях кошек приходят из разных регионов Польши

Ветеринары сообщили, что некоторых больных животных вылечить невозможно, часть госпитализирована. Владельцев просят держать домашних любимцев в помещении.

В Польше зафиксировали смерти кошек от птичьего гриппа. Сигналы по этому поводу приходят из разных мест страны, сообщает Sky News.

В отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что сорок шесть кошек и один содержащийся в неволе каракал (дикая кошка, которую иногда называют пустынной рысью) были протестированы, и у 29 из них был обнаружен положительный результат на H5N1.

"В ряде стран установлены факты заражения вирусами H5N1 среди домашних животных, таких как кошки и собаки; например, не так давно власти Польши сообщили об обнаружении случаев заражения вирусом группы H5N1 среди домашних кошек", — сообщили в ВОЗ.

11 кошек умерли, а еще 14 были подвергнуты эвтаназии после развития вирусных симптомов, включая затрудненное дыхание, пневмонию и неврологические симптомы.

Польские ветеринары сообщили, что у часть больных животных вылечить невозможно, часть госпитализирована. На данный момент есть стационар исключительно для пациентов с этой нозологической формой, в который не принимают никаких других животных, потому что не знают, с чем имеют дело.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов ЕС призвало людей держать своих домашних животных в помещении: "Рекомендуется избегать контакта домашних кошек и собак и вообще хищных животных с мертвыми или больными животными".

В настоящее время риск заражения для людей очень низкий.

Пока нет сообщений об инфицировании людей, которые вступали в контакт с больными животными, инфицированными H5N1.

Источник воздействия вируса на кошек до сих пор неизвестен, поскольку исследования продолжаются.

"Ведутся исследования, направленные на изучение мутаций вируса, которые могут повышать его способность распространяться среди млекопитающих, в том числе людей", — сообщили в ВОЗ.

Почему болеют кошки в Польше — ВОЗ выдвинула предположения

Кошки могли есть зараженных птиц, вступать в контакт с ними или окружающей их средой или потреблять пищу, зараженную вирусом.

Это первый отчет, в котором большое количество кошек заразилось гриппом на обширной территории Польши. Спорадические случаи заражения кошек H5N1 были зарегистрированы после того, как они находились в тесном контакте с инфицированными птицами или ели их зараженное мясо.

Вирус похож на недавнюю вспышку в Польше, которая циркулировала среди диких птиц и впоследствии заразила домашнюю птицу.

Напомним, 29 июня сообщалось о том, что в новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, действительно ли наши кошки могут плакать. Существует не так много вещей, которые отделяют людей от животного царства, и одним из них являются слезы от печали.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках.