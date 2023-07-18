Пообещали "риски": в РФ пригрозили в случае действия "зерновой сделки" без ее участия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "зона зернового соглашения" непосредственно приближена к району боевых действий, поэтому никаких гарантий не будет.

Руководство Кремля предупреждает о возможных "рисках", которые могут возникнуть для сторон, решивших продолжить "зерновую сделку" без участия России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российскому агентству "Интерфакс".

В комментарии к предложению Украины и Турции о продолжении "зерновой сделки" без участия Москвы, представитель Кремля отметил необходимость учета возможных рисков, связанных с таким сценарием. Он подчеркнул, что если какие-либо соглашения будут заключаться без участия России, то эти риски должны быть учтены.

"Здесь, безусловно, вопрос, который требует комментария со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски", — сообщил он.

Отвечая на этот вопрос, представитель Кремля отметил, что Россия не может определить, насколько и какие страны готовы взять на себя эти риски.

В отношении заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал решение России выйти из "зерновой сделки" бессовестным, представитель Кремля, Дмитрий Песков, заявил, что в этом случае, возможно, бессовестной следует назвать позицию некоторых европейских государств, и это не является виной генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этой договоренности и высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. К сожалению, этого не произошло. Слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран", — добавил Песков.

Также по словам Пескова, Путин пока не собирается общаться с президентом Турции Эрдоганом по "зерновой сделке".

Напомним, что в Российской Федерации в день взрыва на Крымском мосту заявили о прекращении действия "зернового соглашения". В Кремле не будут продлевать сделку, срок действия которой сегодня завершился и она фактически оказалась остановлена.

Также 17 июля сообщалось, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев после атаки на Крымский мост призвал бороться с "террористами". По его словам, пришло время использовать язык силы с негуманными методами, ведь санкции и запугивания не работают.