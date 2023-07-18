В России завели дело о "дискредитации армии" на соратника Гиркина, – росСМИ

Бывший депутат Госдумы РФ и полковник в отставке Виктор Алкснис предположил, что станет следующим обвиняемым в "дискредитации" ВС РФ вместе с Игорем Стрелковым-Гиркиным.

В Российской Федерации завели административное дело на 74-летнего отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Об этом пишет российское издание "Осторожно новости" 18 июля, со ссылкой на супругу обвиняемого Надежду Квачкову.

Сообщается, что Квачкова обвиняют по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, в которой идет речь о публичных действиях, направленных на "дискредитацию" российской армии.

Какое именно высказывание Квачкова послужило поводом, пока неизвестно. По данным журналистов, отставного офицера вызвали в отделение полиции, однако встреча была перенесена, так как оповещение о вызове пришло с опозданием.

Информацию об уголовном деле касательно Владимира Квачкова подтвердил российский политик Савва Федосеев.

"Только что Владимир Квачков подтвердил мне по телефону, что на него завели дело о дискредитации армии", — написал Федосеев.

В свою очередь бывший депутат Госдумы РФ и полковник в отставке Виктор Алкснис предположил, что станет следующим обвиняемым в "дискредитации армии" вместе с бывшим сотрудником ФСБ и экс-главарем пророссийских боевиков Игорем Стрелковым-Гиркиным.

Что известно о Владимире Квачкове

Владимир Квачков участвовал в афганской войне, а также в вооруженных конфликтах в Азербайджане и Таджикистане. Известность он получил в 2005 году, после того, как пытался подорвать машину Анатолия Чубайса.

В настоящее время Квачков периодически появляется в политических YouTube-программах, где критикует нынешнюю российскую власть, в том числе президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает Telegram-канал ЧТД, Владимир Квачков является соратником Игоря Стрелкова-Гиркина.

Напомним, что доцента исторического факультета Санкт-Петербурского университета сначала уволили из ВУЗа, а потом и завели на него уголовное дело за то, что на своих лекциях преподаватель критиковал так российско-украинскую войну.

Мы также писали о том, что в Российской Федерации возбудили уголовное дело на актера Алексея Панина по статье "Публичное оправдание терроризма" из-за его прошлогоднего высказывания о взрыве на Керченском мосту.