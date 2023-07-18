Северная Корея запустила 2 баллистические ракеты в сторону Японии, – СМИ

По официальной информации, оба северокорейских снаряда, вероятно, упали за пределы исключительной экономической зоны Японии.

Во вторник, 18 июля, Корейская Народно-Демократическая Республика совершила запуск двух баллистические ракеты в направлении Японии. Об этом пишет японское новостное агентство Kyodo.

"Северная Корея запустила 2 баллистические ракеты в сторону Японского моря", — сообщили журналисты со ссылкой на береговую охрану.

Позже в ведомстве добавили, что пуски ракет подтвердили в Южной Корее.

Согласно официальным данным, обе ракеты, выпущенные Северной Кореей, вероятно, упали за пределы исключительной экономической зоны Японии.

Пуски баллистических ракет КНДР: что известно

Сестра руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 14 июля раскритиковала Совет Безопасности ООН за их собрание, посвященной запуску межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

Ранее, 13 апреля мы писали о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. На острове Хоккайдо была объявлена воздушная тревога. Затем ее отменили, так как выяснилось, что ракета не подлетит к острову.

О пусках северокорейских ракет в сторону восточного побережья Японии также сообщалось в октябре прошлого года. Министерство обороны Японии позже заявило, что ракета, как и предполагалось ранее, упала в Тихом океане, пролетев над страной.

Кроме того, Северная Корея выпустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря через несколько часов после того, как Джо Байден завершил свой первый визит в Азию в качестве президента США.