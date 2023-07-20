"Старый друг": Си Цзиньпин провел встречу с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером (фото)

Бывший высокопоставленный дипломат США Киссинджер считает, что ни Соединенные Штаты, ни Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противнику.

Президент Китая Си Цзиньпин 20 июля провел встречу с бывшим Государственным секретарем США Генри Киссинджером, сообщает ВВС.

В Китай Киссинджер прибыл 17 июля и находится с визитом в качестве частного лица.

Но, как сообщает издание, учитывая его громадный статус в Китае, он может действовать как обходной канал для американо-китайских переговоров.

Си встретился с Киссинджером в государственном гостевом доме Дяоюйтай, дипломатическом комплексе на западе Пекина.

Лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с Генри Киссинджером Фото: Getty Images

Генри Киссинджер пребывает с визитом в Китае Фото: Getty Images

Генри Киссинджер и Си Цзиньпин Фото: Getty Images

"Я очень рад вас видеть, сэр. Мы никогда не забываем наших старых друзей. И не забудем ваш исторический вклад в развитие американо-китайских отношений и дружбы между двумя народами", — подчеркнул китайский лидер.

В свою очередь, Киссинджер, сказал, что он "друг Китая", что "ни Соединенные Штаты, ни Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противнику".

"Отношения между США и Китаем имеют жизненно важное значение для мира и процветания обеих стран и всего мира", — заявил Киссинджер, пообещав приложить усилия для укрепления взаимопонимания между двумя сторонами.

Как частное лицо Киссинджер может быть более откровенным в своих беседах с Си Цзиньпинем и другими официальными лицами, что дает ему больше свободы действий в изложении позиции и требований США.

Далеко не первый визит

Бывший госсекретарь, которому исполнилось 100 лет, сыграл решающую роль в том, чтобы помочь Китаю выйти из дипломатической изоляции в 1970-х годах.

В государственном гостевом доме Дяоюйтай Киссинджера принимали во время его первого визита в Китай в 1971 году. Эта встреча положила начало нормализации американо-китайских отношений. С тех пор Киссинджер посетил Китай более 100 раз.

Напомним, 20 июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка совершил официальный визит в Китай. Украинские чиновники не посещали КНР с 2019 года. Украина надеется на расширение экспорта сельскохозяйственной продукции в Поднебесную.

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