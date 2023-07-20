Впервые с начала полномасштабной войны: украинский чиновник совершил визит в Китай

Украинские чиновники не посещали КНР с 2019 года. Украина надеется на расширение экспорта сельскохозяйственной продукции в Поднебесную.

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В четверг, 20 июля, впервые с начала полномасштабного вторжения России заместитель министра экономики Украины Тарас Качка совершил официальный визит в Китай. В Пекине он встретился с вице-министром торговли Линг Джи. Об этом сообщили в Reuters.

Во время встречи китайский чиновник заявил, что его страна готова расширить импорт качественной продукции из Украины и сотрудничать для активного развития взаимовыгодного двустороннего экономического и торгового сотрудничества. По словам Качки, Украина надеется на расширение экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай.

"Украинская сторона будет совершать усилия для защиты безопасности предприятий, финансируемых Китаем в Украине. Мы готовы работать вместе с Китаем, чтобы способствовать здоровому и устойчивому развитию экономических и торговых отношений между двумя странами", — отметил он.

Предыдущий визит украинского чиновника в Китай состоялся в 2019 году. В частности, Тарас Качка прибыл в Китай после назначения нового посла Украины в Китае Павла Рябкина, который ранее был министром по вопросам стратегической промышленности.

Напомним, председатель Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что ночью, 20 июля, здание Генерального консульства Китайской Народной Республики, расположенного в Одессе на улице Нахимова, 2, пострадало во время вражеского ракетно-дронового удара.

Ранее мы писали, что Китай может вмешаться и надавить на Россию, чтобы та вернулась к зерновой сделке.