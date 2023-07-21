Второй за день: вслед за Гиркиным в Москве задержали Губарева (фото, видео)

Сепаратист Павел Губарев прибыл под здание суда в Москве, чтобы поддержать своего соратника Игоря Стрелкова-Гиркина, однако там его повязали силовики.

В пятницу, 21 июля, в Российской Федерации правоохранители задержали Павла Губарева, который в 2014 году объявил себя "народным губернатором" Донецкой области. О его аресте сообщило издание NEXTA Live.

Как отмечают журналисты, Павла Губарева арестовали после одиночного пикета под зданием суда в Москве, куда тот прибыл, чтобы поддержать своего соратника Игоря Стрелкова-Гиркина. Надпись на плакате Губарева гласила "Свободу Стрелкову".

Одиночный пикет Павла Губарева

На обнародованном видео можно увидеть, что во время задержания Губарева собравшаяся под зданием суда толпа скандирует слово "позор".

Позже СМИ также опубликовали фото, на котором Губарев стоит спиной к камере возле автозака.

"Поскольку в России закончилась либеральная оппозиция, теперь приходится сажать радикальных Z-патриотов", — говорится в публикации.

Павел Губарев у автозака

Информацию о задержании Павла Губарева подтвердила его супруга Екатерина в его Telegram-канале. Ранее Губарев писал, что направляется в Мещанский суд Москвы. Он также добавил, что так должен поступить "каждый русский".

Кто такой Павел Губарев

Павел Губарев известен как сепаратист и участник террористической группировки "ДНР", который в 2014 году объявил себя "народным губернатором" Донецкой области.

Губарев активно агитировал за присоединение Донецкой области к России. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину году воюет на стороне оккупантов как наводчик зенитной пушки.

Напомним, в пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Суд в Москве избрал меру пресечения бывшему главарю боевиков "ДНР" Игорь Гиркину-Стрелкову, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Его отправили в тюрьму на два месяца до 18 сентября.

Раннее, 18 июля в РФ завели административное дело на 74-летнего отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Полковник в отставке Виктор Алкснис тогда предположил, что станет следующим обвиняемым в "дискредитации армии" вместе с Игорем Стрелковым-Гиркиным.