Карантин не страшен: Путин обнимался с россиянами после переговоров с Лукашенко (видео)

По итогам встречи глава Кремля нарушил правила изоляции, которые были придуманы для его окружения. Пользователи соцсетей высмеяли фотосессию Путина и предположили, что в ней участвовали не только сотрудники ФСО, но и члены их семей.

Владимир Путин неожиданно устроил фотосессию с "народом" в Кронштадте после переговоров с Александром Лукашенко 23 июля. Видео радостно обнимающегося президента РФ с толпой опубликовали в российских Telegram-каналах.

Во время общения с "народом" политика спросили, почему он так запросто пренебрегает строжайшими правилами карантина, которые распространяются на всех, кто с ним контактирует. Как известно, окружение Путина в Кремле на постоянной основе сдают ПЦР-тесты, анализы на грипп, стафилококк, глисты. Пилоты и медики президента регулярно находятся в изоляции, чтобы ни в коем случае ничем не заразить главу государства.

Российский президент, продолжая позировать на камеру, ответил, что для него "люди важнее".

Пользователи соцсетей предположили, что глава Кремля специально устроил постановочную фотосессию и пошутили, что в съемках участвовали не только сотрудники ФСО, но и члены их семей.

Напомним, 15 июня российские военный корреспондент Александр Сладков признался, что ему пришлось провести какое-то время на карантине перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Путин редко общается со своим электоратом. Особенно с начала пандемии коронавируса в 2019 году. Одна из последних "встреч" президента с народом прошла 19 марта во время неожиданной поездки в разрушенный армией РФ Мариуполь. Там Путин якобы общался с "местными жителями".

Визит российского политика вызвал немало домыслов в Сети. Некоторые блогеры открыто говорили о постановке, так как Путина снимали то со спины, то на расстоянии, а фото были размытые. Кроме того, он практически ничего длиннее пары слов не говорит. В Сети предполагали, что вместо президента РФ на кадрах был его двойник.

Фокус сообщал 23 июля, что Александр Лукашенко приехал с рабочем визитом в РФ на переговоры с Путиным. Во время встречи политик пожаловатся российскому президенту на "вагнеровцев". По словам Лукашенко, наемники Пригожина просят направить их "на экскурсию" в Варшаву и Жешув.

Фокус также писал, что во время встречи с Путиным 23 июля, Лукашенко снова пообещал показать, откуда готовится нападение на Беларусь. По мнению политика, польские Вооруженные силы "готовят почву" для нападения на Беларусь. Также угроза со стороны Польши якобы существует и для западных регионов Украины.