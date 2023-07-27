Пригожина заметили в Петербурге, где проходит саммит Россия-Африка, – СМИ (фото)

По словам российских журналистов, фото Евгения Пригожина с африканским дипломатом было сделано в отеле "Трезини", принадлежащем семье основателя ЧВК "Вагнер".

Основатель частной военной компании "Вагнер" был замечен в Санкт-Петербурге накануне саммита Россия-Африка, который стартовал 27 июля. Об этом написал глава "Русского дома" в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый в Facebook 26 июля.

"Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка. Видим знакомые лица", — написал Дмитрий Сытый.

Евгений Пригожин и африканский дипломат

Как сообщает российское издание "Фонтанка", фото сделано в отеле "Трезини" в Петербурге, который принадлежит семье Евгения Пригожина, а не на полях российско-африканского саммита в "Экспофоруме". Личность человека, запечатленного на фото рядом с Пригожиным, не раскрывается.

В публикации также упоминаются комментарии СМИ, близких к медиа-империи Евгения Пригожина, согласно которым основатель ЧВК "Вагнер" встретился с представителями ЦАР, Мали и Нигера. По их словам, "высокопоставленные лица и военные из африканской республики признали высокую эффективность военных ЧВК "Вагнер".

Напомним, что 19 июля в сети появилось первое видео с основателем ЧВК "Вагнер" и его наемниками на территории Беларуси. По данным СМИ, Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин выступили перед "вагнеровцами".

Ранее, 15 июля, мы сообщали, что по мнению экспертов Bild, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, сознательно допустил обнародование снимка, на котором он сидит в нижнем белье на кровати.

Еще мы писали о том, что 29 июня российское медиа зафиксировало на камеру взлет вертолета, который Петербурге забирал человека, похожего на Евгения Пригожина. Летательный аппарат принадлежал компании, связанной с бизнесменом.