Вблизи Стамбула закрыли пляж из-за обнаружения 28 неразорвавшихся снарядов (видео)

Установлено, что вблизи Турции нашли артиллерийские боеприпасы. Они были разбросаны на глубине метр-полтора на расстоянии 10 метров от берега. 8 из них уже достали на поверхность.

Возле Турции, в окрестностях Стамбула, в туристическом районе Шиле временно закрыли пляж Софулар из-за обнаружения 28 неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщает издание A Haber.

Отмечается, что и власти Стамбула получили сообщение о взрывоопасных предметах неизвестного происхождения.

"В результате съемочных экспертиз, было установлено, что подозрительными объектами были артиллерийские снаряды. Уничтожение обнаруженных боеприпасов будет осуществлено в среду, 2 августа, после принятия необходимых мер безопасности", — говорится в сюжете телеканала.

Всего удалось обнаружить 28 артиллерийских снарядов, которые не взорвались, из них 8 уже достали на поверхность. Снаряды находились на глубине метр-полтора на расстоянии 10 метров от берега.

Снаряд найден в море возле Стамубула

Напомним, что 12 июня украинские пограничники зафиксировали неуправляемые взрывы боеприпасов, которые выносит на берег Черного моря вместе с обломками бытовых вещей после затоплений, к которым привел подрыв дамбы Каховской ГЭС.

К слову, 11 июня сообщалось, что после взрыва на Каховской ГЭС были смыты части оборонительных рубежей российских оккупантов на левом берегу Днепра и теперь на пляжах Одессы стало очень опасно.