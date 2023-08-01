"Из-за воздушной обстановки": авиакомпании начали отменять рейсы после атак БПЛА на Москву

Turkmenistan Airlines прекратила все полеты через воздушное пространство Москвы, объяснив свое решение опасностью. Теперь самолеты будут осуществлять рейсы через российскую Казань.

Компания Turkmenistan Airlines отменила рейсы через Москву из-за "воздушной обстановки". Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 августа.

В компании отметили, что рейсы Ашхабад — Москва — Ашхабад будут прекращены и полеты будут осуществляться по маршруту через Казань. Изменения объяснили "воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне" и результатами "оценки рисков с целью обеспечения безопасности полетов".

На сайте указано, что самолеты будут обходить столицу РФ уже с 1 августа.

Заявление на сайте Turkmenistan Airlines Фото: Скриншот

Напомним, 30 июля в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. Городской голова столицы России заявил, что Украина якобы атаковала город беспилотниками. Повреждения получило здание на территории центра "Москва-Сити".

Позже, 1 августа, дроны снова ударили по "Москва-Сити". По словам мэра столицы РФ, одно из зданий было повреждено повторно. По данным медиа, там находится вражеское Министерство экономического развития. Сообщалось, что аэропорт "Внуково" временно прекращал работу из-за атаки БПЛА.

Депутат Государственной думы России Андрей Гурулев в ответ на атаки дронов призвал ударить по постаменту "Родина-Мать" в Киеве. Он отметил, что "Москва-Сити" — символ российской столицы, а Украина якобы завидует и стремится посеять страх в головах россиян.