Вертолеты, которые нарушили границу Польши, охраняли Лукашенко, – "Беларускі Гаюн" (фото)

По данным мониторинговой группы, 30 июля Александр Лукашенко прибыл в резиденцию "Вискули", что в 7,5 километрах от белорусско-польской границы.

Белорусские вертолеты, которые 1 августа пересекли воздушное пространство Польши, участвовали в патрулировании границы во время пребывания Александра Лукашенко в резиденции "Вискули", что в 7,5 километрах от границы. Об этом пишет мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" 2 августа.

По данным наблюдателей, вечером 30 июля Александр Лукашенко прибыл в резиденцию "Вискули". Для его охраны в этот район были переброшены 3 вертолета ВВС Беларуси, что является "стандартной процедурой последних лет".

Перемещение Александра Лукашенко и вертолетов ВВС РБ

Как отмечают в мониторинговой группе, 1 августа, примерно в 09:40 один Ми-24 (борт. номер 14) и один Ми-8 отправились патрулировать границу в Каменецком районе Брестской области.

Около 10:00 вертолет Александра Лукашенко взлетел из Вискулей и отправился в агрогородок Беловежский в сопровождении Ми-8. Примерно в 12:30 политик вернулся в Вискули, а все 3 вертолета приземлились в Каменюках.

Перемещение Александра Лукашенко и вертолетов ВВС РБ в Брестской области

"Вертолеты ВВС РБ, патрулировавшие границу, вполне могли залететь на территорию Польши" — считают наблюдатели.

Авторы публикации отмечают, что первые сообщения о пересечении польской границы начали поступать примерно в 10:30 по минскому времени, когда Ми-8 и Ми-24 патрулировали границу. По их словам, на фото, которые попали в сеть, запечатлены именно эти вертолеты.

"На Ми-24 ВВС РБ можно заметить бортовой номер 14. Нам удалось проверить одно из фото и подтвердить, что оно было сделано в д. Беловежа в 2,3 км от границы, это же подтверждают и пользователи в Twitter", — отметили наблюдатели.

Белорусский Ми-24 был замечен над Польшей

Белорусский Ми-24 с бортовым номером 14

Аналитики также отмечают, что в это время Беларусь не проводила никаких учений в упомянутом районе, а военные вертолеты находились там с целью охраны Александра Лукашенко. По их мнению, нарушение воздушного пространства Польши, вероятно, было случайностью.

"Целенаправленная провокация с пересечением границы двумя боевыми вертолетами — это был бы чрезвычайно опасный шаг, учитывая, что всего в +- 10 км находится Лукашенко, а в 7,5 км от границы ночует уже несколько дней", — заключили аналитики.

Белорусские вертолеты нарушили границу Польши: что известно

Напомним, 1 августа фотограф Элиза Ковальчик заметила над польским приграничным селом Беловеж военные вертолеты с белорусскими отметками.

Вскоре Минобороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений". По данным ведомства, вертолеты пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, что усложнило их обнаружение.

По данным СМИ, в Польше намерены увеличить численность солдат вдоль границы с Беларусью после инцидента с вертолетами. В Варшаве также проинформировали представителей НАТО об этом случае и вызвали временного поверенного в делах Беларуси в МИД для объяснения.