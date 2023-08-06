Во Внуково задержали десятки рейсов из-за плана "Ковер": Москву снова атаковал беспилотник

В московском аэропорту ввели план "Ковер" из-за объектов в воздушном пространстве. Мэр Сергей Собянин признал факт работы столичной ПВО. По данным медиа, обломки сбитого беспилотника упали на детскую площадку.

В аэропорту Внуково в Москве ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом российскому агентству "ТАСС" 6 августа сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Там также добавили, что в целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — отметили журналисты.

В телеграм-канале Baza добавили, что во Внуково ввели план "Ковер".

"Около часа назад пассажирам объявили, что рейсы задерживаются из-за закрытия воздушной зоны. Сейчас задержано около 25 рейсов на вылет и на прилет", — проинформировали авторы контента.

По данным медиа, план "Ковер" вводится в случаях, когда в воздушном пространстве фиксируют неизвестные объекты.

Фото: Baza Фото: Baza

Москву атаковал беспилотник: в Минобороны РФ обвинили Украину

6 августа около 11:00 произошла "попытка прорыва" БПЛА на столицу России. Об этом сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что беспилотник был сбит силами ПВО на подлете к городу.

По информации Baza, обломки сбитого БПЛА упали на детскую площадку в поселке Сельхозтехника в Ленинградской области.

"В результате взрыва в соседних домах выбило окна. Сейчас на месте работают спасатели", — проинформировали в медиа.

Пресс-служба Министерства обороны РФ уже прокомментировала атаку. Вражеское министерство обвинило в "попытке террористической атаки" Киев.

Также в российском Минобороны отметили, что в результате "пресеченного теракта" в Московской области никто не пострадал и нет разрушений.

Напомним, ранее Фокус сообщал о том, что авиакомпании начали отменять рейсы через Москву после атак БПЛА. В частности, 1 августа в Turkmenistan Airlines заявили, что будут осуществлять полеты через российскую Казань.

Напомним, в ночь на 1 августа беспилотники атаковали бизнес-центр "Москва-Сити". Это была уже вторая атака за несколько дней — БПЛА уже летали над Москвой 30 июля.