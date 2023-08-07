В Москве показали новые учебники по истории России с разделом о войне в Украине (фото)

В этом учебнике для старшеклассников цель вторжения России в Украину определена как якобы "защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России".

В Москве представили обновленные учебники истории России для старшеклассников. Такой учебник будет носить статус единого государственного учебника по истории. Об этом заявил один из авторов и помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет "РБК".

"По большому счету, это первый подобный учебник после распада СССР", — сказал Мединский.

Сообщается, что в учебнике есть раздел о вторжении России в Украину, которое названо там "Специальной военной операцией". В этом разделе говорится, что целью так называемой "СВО" является якобы "защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России".

Более того, как сказано в материале, в разделе также есть строки, посвященные Западу, который якобы "завалил" Украину оружием и деньгами, а также ввел "незаконные" санкции против Российской Федерации. Главным "бенефициаром" войны в Украине назвали Соединенные Штаты Америки.

Также сообщается, что в учебнике Украина назвала ультранационалистическим государством, где жестоко наказывают за любое "инакомыслие". Примечательно, что в книге предостерегли школьников, чтобы они настороженно относились к информации о ходе боевых действий из сети.

"Мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером", — цитирует учебник издание.

Учебник по истории России для старших классов Учебник по истории России для старших классов Учебник по истории России для старших классов Учебник по истории России для старших классов

Новые учебники по истории России: реакция Украины

На момент написания новости в Украине не отреагировали на презентацию новых учебников по истории России.

Ранее сообщалось, что в России нашли тела двоих бывших "вагнеровцев". Тела российских наемников нашли на берегу реки в районе Туапсе, и сейчас правоохранители ищут трех подозреваемых в их убийстве.

Также напомним, что в соцсетях появилось видео уличной драки на территории РФ, на котором неизвестный наносит удары ногами, выкрикивая лозунги, посвященные наемникам ЧВК "Вагнер".