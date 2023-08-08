Взрыв в турецком порту: власти не исключают версию с диверсией (видео)

По словам главы Турецкого зернового совета Ахмета Гюльдала, инфраструктура порта защищена и чтобы туда попасть нужно сначала пройти проверку. Лишь после этого можно пройти на территорию.

В Турции рассматривают версию диверсии в порту Дериндже, где накануне прозвучал взрыв, однако она выглядит якобы слабой. Об этом заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, пишет CNN Türk 8 августа.

По его словам, это портовая зона и ни у кого нет доступа к ней до прохождения проверки на безопасность. Только после этого туда можно пройти.

"Будь то государственный служащий, работник или собственник предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии — ред. .) рассматривается как слабее", — говорится в сообщении.

Больше подробностей об инциденте и информации о расследовании не прозвучало на момент публикации материала.

Взрыв в Турции 7 августа: подробности

В турецком порту Дериндже 7 августа прозвучал сильный взрыв. По данным СМИ, взрыв произошел в одном из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном.

Местный губернатор поделился данными, что минимум 10 человек получили ранения, среди которых двое в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов убежден, что к этому инциденту может быть причастна Российская Федерация.

"Турция — это государство, которое активно поднимает тему необходимость возобновления поставок украинского зерна в мире. И тут происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", — говорится в сообщении.