Пострадали 10 человек: в турецком порту Дериндже прогремел мощный взрыв (видео)

Местные власти сообщают, что предварительно взорвались два силоса для хранения зерна. Пострадали десять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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В турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли во время загрузки судна с зерном прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в эфире телеканала CNN Turk.

"Стало известно, что взрыв произошел в одном из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном… Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", — сообщил корреспондент канала.

Момент взрыва в турецком Дериндже попал на камеры видеонаблюдения. На записи видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся над местом ЧП.

"Мы были обеспокоены тем, что произошло землетрясение, сопровождавшееся сильным шумом, а затем узнали, что произошел взрыв. Инцидент произошел в радиусе 25 метров. Инцидент серьезный, но локализован. Пшеницу разгружают экскаваторами, проверяют, есть ли кто-то под землей, или нет. Здесь около 40 силосов, 2 из них взорвались", — заявил мэр города Дериндже Зеки.

По словам губернатора провинции Коджаэли Седдара Явуза, десять человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Взрыв в силосах, принадлежащих Турецкому совету по зерну, произошел около 14:35 по местному времени. ЧП было похоже на "сильное землетрясение".

"Мы услышали шум взрыва и увидели, как взрыв поразил бункеры TMO. Четверо раненых были отправлены в больницу", — цитирует мэра Деринса Зеки Акгуна государственный телеканал TRT.

В полиции заявили, что начали расследование инцидента. Причины взрыва пока не установлены. На месте работают пожарные, а также службы скорой помощи и антеррористический отряд.

Фокус писал в начале августа, что после выхода Кремля из "зерновой сделки", Россия наносит ракетные удары по украинским портам с зернохранилищами. Аналитики предполагают, что в Москве рассчитывают извлечь выгоду от продажи собственного зерна в страны Африки и другие государства, заменив Киев на мировом рынке.

Фокус также сообщал 7 августа, что, по словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина снова начнет экспорт зерна из своих портов несмотря на действия России.