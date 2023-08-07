Постраждали 10 осіб: у турецькому порту Деріндже прогримів потужний вибух (відео)

Місцева влада повідомляє, що попередньо вибухнули два силоси для зберігання зерна. Постраждали десять осіб, двоє з них перебувають у важкому стані.

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У турецькому порту Деріндже в провінції Коджаелі під час завантаження судна із зерном прогримів потужний вибух. Про це повідомили в ефірі телеканалу CNN Turk.

"Стало відомо, що вибух стався в одному з елеваторів, імовірно, коли судно завантажували зерном... Елеватори регулярно перевіряли, влада поки що не оголошувала, чи міг виникнути вибух через стиснення газу", — повідомив кореспондент каналу.

Момент вибуху в турецькому Дерінджі потрапив на камери відеоспостереження. На записі видно густі клуби чорного диму, що підіймаються над місцем НП.

"Ми були стурбовані тим, що стався землетрус, який супроводжувався сильним шумом, а потім дізналися, що стався вибух. Інцидент стався в радіусі 25 метрів. Інцидент серйозний, але локалізований. Пшеницю розвантажують екскаваторами, перевіряють, чи є хтось під землею, чи ні. Тут близько 40 силосів, 2 з них вибухнули", — заявив мер міста Деріндже Зекі.

За словами губернатора провінції Коджаелі Седдара Явуза, десятеро людей дістали поранення, двоє перебувають у важкому стані. Вибух у силосах, що належать Турецькій раді із зерна, стався близько 14:35 за місцевим часом. НП була схожа на "сильний землетрус".

"Ми почули шум вибуху і побачили, як вибух вразив бункери TMO. Чотирьох поранених доправили в лікарню", — цитує мера Деріндже Зекі Акгуна державний телеканал TRT.

У поліції заявили, що почали розслідування інциденту. Причини вибуху поки не встановлено. На місці працюють пожежники, а також служби швидкої допомоги та антитерористичний загін.

Фокус писав на початку серпня, що після виходу Кремля із "зернової угоди", Росія завдає ракетних ударів по українських портах із зерносховищами. Аналітики припускають, що в Москві розраховують отримати вигоду від продажу власного зерна в країни Африки та інші держави, замінивши Київ на світовому ринку.

Фокус також повідомляв 7 серпня, що, за словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, Україна знову почне експорт зерна зі своїх портів попри дії Росії.