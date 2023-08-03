РФ атакує зерносховища України, щоб підвищити ціни на продовольство і нажитися, — ISW

Аналітики вважають, що в Кремлі розраховують отримати вигоду від продажу власного зерна в країни Африки та інші держави, замінивши Київ на світовому ринку.

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Росія навмисно завдає ракетних ударів по українських портах із зерносховищами, щоб підвищити світові ціни на продовольство. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, російська влада розраховує отримати вигоду від продажу власного зерна.

"Російські сили, ймовірно, завдають ударів по інфраструктурі зберігання зерна в спробі замінити Україну як постачальника зерна в країни Африки та інші держави, і забезпечити фінансову вигоду Москві, а не Києву", — пишуть аналітики.

У звіті від 2 серпня ISW зазначають, що внаслідок нічних обстрілів 2 серпня російські ракети знищили близько 40 тисяч тонн зерна в порту Одеси. Потім атаці піддалося українське місто Ізмаїл на березі Дунаю, внаслідок чого постраждали зернові ангари, вантажні термінали та елеватор.

За словами аналітиків, після виходу Росії із "зернової угоди" і погрози РФ атакувати нейтральні судна в Чорному морі, ціни на зерно коливаються, що грає на руку Кремля.

Нагадаємо, відтоді як у Москві заявили, що Росія виходить із зернової угоди з 18 липня, ЗС РФ знищили понад 200 тисяч тонн українського зерна. Російська влада стверджує, що цілями атак є виключно військові об'єкти.

"Зернова угода" дозволяла Україні експортувати близько 33 тонн зерна морем і була важливим фактором глобальної продовольчої безпеки. Припинення дії угоди чинитиме тиск на Північну Африку, Близький Схід і Південну Азію. 25 липня у МВФ підрахували, що вартість зерна у світі зросте на 10-15%.

У Кремлі заявляли, що готові повернутися до зернової угоди, щойно буде виконано їхні умови. Зокрема, російська влада вимагає від західних країн скасувати санкції на зерно і добрива з РФ, повернути в банки РФ системи SWIFT, дозволити торгувати запчастинами для сільгосптехніки, а також розв'язати проблеми зі страхуванням і фрахтуванням суден.

Фокус писав 2 серпня, що Міністерство закордонних справ Франції засудило обстріли ЗС РФ портової інфраструктури України. У Парижі дії росіян, які прагнуть підвищити ціни на сільськогосподарську продукцію у світі та перешкодити Україні експортувати свою продукцію, назвали міжнародним злочином.