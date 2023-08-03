РФ атакует зернохранилища Украины, чтобы повысить цены на продовольствие и нажиться, — ISW

Аналитики полагают, что в Кремле рассчитывают извлечь выгоду от продажи собственного зерна в страны Африки и другие государства, заменив Киев на мировом рынке.

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Россия намеренно наносит ракетные удары по украинским портам с зернохранилищами, чтобы повысить мировые цены на продовольствие. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, российские власти рассчитывают извлечь выгоду от продажи собственного зерна.

"Российские силы, вероятно, наносят удары по инфраструктуре хранения зерна в попытке заменить Украину в качестве поставщика зерна в страны Африки и другие государства, и обеспечить финансовую выгоду Москве, а не Киеву", — пишут аналитики.

В отчете от 2 августа ISW отмечают, что в результате ночных обстрелов 2 августа российские ракеты уничтожили около 40 тысяч тонн зерна в порту Одессы. Затем атаке подвергся украинский город Измаил на берегу Дуная, в результате чего пострадали зерновые ангары, грузовые терминалы и элеватор.

По словам аналитиков, после выхода России из "зерновой сделки" и угрозы РФ атаковать нейтральные суда в Черном море, цены на зерно колеблются, что играет на руку Кремлю.

Напомним, с тех пор как в Москве заявили, что Россия выходит из зернового соглашения с 18 июля, ВС РФ уничтожили более чем 200 тысяч тонн украинского зерна. Российские власти утверждают, что целями атак являются исключительно военные объекты.

"Зерновая сделка" позволяла Украине экспортировать около 33 тонн зерна по морю и была важным фактором глобальной продовольственной безопасности. Прекращение действия соглашения окажет давление на Северную Африку, Ближний Восток и Южную Азию. 25 июля в МВФ подсчитали, что стоимость зерна в мире вырастет на 10-15%.

В Кремле заявляли, что готовы вернуться к зерновому соглашению, как только будут выполнены их условия. В частности, российские власти требуют западные страны отменить санкции на зерно и удобрения из РФ, вернуть в банки РФ системы SWIFT, разрешить торговать запчастями для сельхозтехники, а также решить проблемы со страхованием и фрахтованием судов.

Фокус писал 2 августа, что Министерство иностранных дел Франции осудило обстрелы ВС РФ портовой инфраструктуры Украины. В Париже действия россиян, которые стремятся повысить цены на сельскохозяйственную продукцию в мире и помешать Украине экспортировать свою продукцию, назвали международным преступлением.