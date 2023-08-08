"Добрые друзья": в МИД Китая озвучили Лаврову позицию касательно Украины, — CNN

По данным американских журналистов, глава китайской дипломатии Ван И заявил российскому коллеге о "беспристрастном" отношении к ситуации в Украине. В росСМИ при этом заявили о "широком согласии" между Пекином и Москвой.

Китай заверил Россию о своей "беспристрастной" позиции в отношении российско-украинской войны, подчеркнув при этом, что они остаются "добрыми друзьями и партнерами" с РФ. Об этом сообщает 8 августа американский телеканал CNN.

Главный дипломат Китая Ван И выразил эту позицию в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после участия китайской делегации в международных переговорах по урегулированию ситуации в Украине в Саудовской Аравии.

По информации американских журналистов, Ван И подчеркнул важность независимой и беспристрастной позиции Китая относительно ситуации в Украине. Он подчеркнул, что Китай и Россия продолжают оставаться "надежными друзьями и партнерами, которым можно доверять".

После двухдневных переговоров в Саудовской Аравии, в которых участвовали около 40 стран, включая ключевых союзников Украины, было подчеркнуто значение международного диалога для поиска общих решений. Лавров отметил "конструктивную роль, которую играет Китай" в урегулировании украинского кризиса.

Журналисты отмечают, что участие Китая в урегулировании конфликта вызвало оценку как "суперпрорыв и историческую победу" со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Украина и ее западные союзники надеются, что Китай может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта и помочь достичь мира. В то же время, Китай продолжает поддерживать тесные отношения с Россией, несмотря на ситуацию в Украине.

"Широкое согласие" Пекина и Москвы

Согласно официальному отчету российской стороны о разговоре, опубликованному государственным информационным агентством "Тасс", обе стороны "подтвердили единство или широкое согласие в подходах Москвы и Пекина к глобальным вопросам".

"Было подчеркнуто нежелание западного блока проводить конфронтационную политику в отношении России и Китая, а также его попытки ограничить их развитие с использованием санкций и других нелегитимных методов", — информирует агентство "ТАСС".

Отмечается, что этот разговор стал первым после переназначения Вана на пост министра иностранных дел Китая, следом за неожиданной сменой его предшественника Цинь Гана в конце июля. Ван на протяжении около десяти лет занимал пост министра иностранных дел, а в прошлом году был повышен до главы внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая и теперь занимает оба поста.

Напомним, согласно выводам аналитиков американского Института изучения войны (ISW) от 7 августа, на саммите в Саудовской Аравии стало очевидным растущее несогласие между Россией и Китаем касательно окончания войны в Украине.

Кроме того, 7 августа западная пресса писала, что упрек Китая в адрес России не означает, что Си Цзиньпин отказывается от поддержки Путина.