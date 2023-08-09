Шаг к миру в Украине: Турция расчитывает на "расширенную" зерновую сделку, — Bloomberg

По словам журналистов, президент Эрдоган поговорил с главой Кремля Путиным, чтобы выяснить, какие требования и ожидания есть у России относительно нового зернового соглашения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен возродить зерновую сделку в "расширенном масштабе". Он призвал международное сообщество помочь ему и превратить инициативу в основу окончания войны между Украиной и Россией. Об этом пишет издание Bloomberg.

"К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и постоянный мир", — сказал Эрдоган вечером 8 августа.

По его словам, он поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы узнать, какие требования и ожидания есть у России относительно нового зернового соглашения.

Издание отметило, что до выхода из зернового соглашения, РФ в течение года требовала улучшенных условий для своей торговли удобрениями и продовольствием. Кроме того, Москва хотела, что "Россельхозбанк" подключили к системе SWIFT.

Напомним, что в США рассказали, какая страна может вернуть РФ к зерновой сделке. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, если бы в Кремле не приняли решение о начале полномасштабной войны в Украине — вопрос поставок зерна не стоял бы так остро, однако сейчас стоит принять определяющее решение.

Также журналисты писали, что Россия создает теневой флот для экспорта зерна. По данным издания, в 2022 году РФ достигла исторического максимума в экспорте пшеницы на суднах, арендованных у международных судовладельцев и трейдеров. Но этим летом ситуация изменилась, поскольку крупные трейдерские компании прекратили сотрудничество со страной-агрессором.