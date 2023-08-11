"Чтобы защитить Германию": в Дрездене построят завод по производству микросхем, – СМИ

Аналитики считают, что Германия не должна повторить ошибку с "Северным потоком", оказавшись в зависимом положении. По их словам, при нехватке микросхем немецкая экономика может рухнуть.

Тайваньская компания TSMC собирается построить на территории Германии завод по производству микросхем. Об этом пишет BILD.

Сообщается, что власти ФРГ выделили пять миллиардов евро на субсидирование площадки по производству микросхем в Дрездене. Министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что это решение является важным для будущего страны.

По словам некоторых аналитиков Берлину стоит учесть опыт с "Северным потоком" и становиться более независимой. Они отмечают, что нехватка микросхем может нанести сильный удар по немецкой экономике.

Эксперты также указали на то, что мало европейских стран делают микросхемы, которые планируют производить в Дрездене. Взирая на это, появление упомянутого предприятия в Германии будет "хорошим вкладом в устойчивость Европы".

"Я бы не сказал, что одного завода TSMC в Дрездене достаточно, чтобы защитить Германию от издержек потенциальной агрессии со стороны Китая, но это уже может помочь", — отметил американский профессор Крис Миллер.

Как отмечают журналисты, на Тайване сейчас производится примерно 60% всех микросхем в мире, в частности компанией TSMC.

Напомним, что 9 августа президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в некоторые технологии Китая. Таким образом Вашингтон впервые прибегнул к широкому надзору за американским бизнесом за рубежом.

Ранее, 17 июля, мы сообщали, что прибыль китайских компаний по производству микросхем и запчастей для специализированного оборудования заметно выросли после введения запрета США, Японии и Нидерландов на поставки соответствующих технологий в КНР.