Циничный взгляд на войну: Китай маневрирует между Россией и Украиной, — Guardian

По словам журналистов, в Пекине понимают, что Москва не ищет быстрого выхода из конфликта, а готовится к длительной войне. Это позволяет главе КНР Си Цзиньпину отслеживать ход боевых действий, а также то, как на войну реагирует Запад.

Попытка Китая лавировать между Украиной и Россией выглядит неуклюжей. Об этом пишет издание The Guardian.

По словам журналистов, Китай, с одной стороны, хочет поддерживать хорошие отношения с РФ, а с другой – не ссориться с западными партнерами.

Издание пишет, что многие в Китае относятся к вторжению российской армии в Украину не с точки зрения морали, а более цинично. В Пекине понимают, что Москва не ищет быстрого выхода из конфликта, а готовится к длительной войне. Это позволяет главе КНР Си Цзиньпину отслеживать ход боевых действий, а также то, как на войну реагирует Запад. Это было бы полезно, если Китай все-таки отправит свои войска захватывать Тайвань.

При этом, как сообщается, в Пекине не хотят, чтобы война распространилась на другие страны. Более того, выражения обеспокоенности Китая по поводу применения ядерного оружия Россией выглядят как намеки Западу, а также как предупреждения Москве, чтобы она не заходила слишком далеко.

Также журналисты отметили, что Китай – крупнейший импортер зерна из Украины. Поэтому у него есть свои прагматичные интересы для возобновления зерновой сделки.

В материале говорится, что Китай пока воздерживается от военной помощи России. Поэтому Украина тоже действует по отношению к Пекину осторожно, чтобы там не изменили своей политики в пользу Кремля.

Напомним, что ранее журналисты писали, что упрек Китая в адрес России не означает, что Си Цзиньпин отказывается от поддержки Путина. Так, отношения с Россией слишком важны для Китая. Однако Си Цзиньпин должен показать китайцам, что будет отстаивать их интересы.

Также 9 августа сообщалось, что Китай продолжает окружать Тайвань войсками. Китайские корабли патрулировали в режиме боеготовности. Они действовали вместе с боевой авиацией.