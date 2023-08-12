Самый старый практикующий врач в мире назвал три правила для сохранения остроты ума

Эти ежедневные правила помогают Говарду Такеру оставаться в ясном уме и твердой памяти и даже лечить пациентов.

101-летний доктор Говард Такер из штата Огайо проработал неврологом более 70 лет и в своем возрасте все еще продолжает принимать пациентов, откладывая выход на пенсию. Мужчина даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый практикующий врач в мире, пишет Daily Mail.

Более того, мистер Такер бросил вызов всем возрастным стереотипам, когда в 60 лет решил поступить на юридический факультет только для того, чтобы семь лет спустя сдать экзамен адвоката штата Огайо.

За годы работы мужчина выработал правила, которые помогают сохранять остроту ума и когнитивные функции.

Главное — чем-то занять свой мозг, чтобы он не "простаивал".

Кроме того, у Такера — здоровая социальная жизнь. Он и его жена Сара, 89-летний практикующий психиатр, часто ходят обедать с соседями и друзьями.

Долголетие – подарок Говарду от предков, однако решающее значение имеет его образ жизни, считают эксперты. Многие люди находят цель и смысл в своей работе, и выход на пенсию может поставить под угрозу это. Вот почему доктор Такер до сих пор принимает пациентов каждый день с 9 до 18 часов.

"Моя работа требует, чтобы я рассмотрел ряд медицинских вопросов и продумывал проблемы. Я всегда в курсе последних достижений в области неврологии, поэтому мой мозг занят", — объяснил он.

Такер не отдыхал даже тогда, когда бушевала пандемия коронавируса. Несмотря на то, что он был в группе самого высокого риска летального исхода болезни, он помогал пациентам.

"Мне действительно нравится то, что я делаю, поэтому пойти в больницу, чтобы лечить своих пациентов, было несложно. Как врач я обязан заботиться о своих пациентах. Очевидно, я принял необходимые меры предосторожности, чтобы оставаться в безопасности и защитить себя, но я все равно пошел на работу, как и в любой другой день", – объяснил американец.

Труд придает его жизни смысл, и, как показывают исследования, такая целеустремленность одинаково ощущается в так называемых голубых зонах, пяти регионах мира, где люди регулярно доживают до 100 лет.

В исследовании 2019 года, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации, исследователи наблюдали за примерно 7000 взрослых старше 50 лет и опросили их, используя анкету, чтобы оценить цель их жизни. Ученые присвоили баллы жизненным целям на основе ответов участников и повторили их через пять лет. Они пришли к выводу, что участники с самыми низкими показателями жизненных целей в два раза чаще умирали, чем участники с самыми высокими показателями.

По словам эксперта по проблемам старения из Медицинского колледжа Калифорнийского университета в Сан-Диего Дилипа Джесте, пенсионный возраст на самом деле является важным фактором для многих людей, особенно для мужчин.

"Работа определяет цель жизни, и когда вы выходите на пенсию или когда вас вынуждают уйти на пенсию, цель просто исчезает", – отметил он.

Социальность также имеет решающее значение для поддержания здорового образа жизни и старения. Люди с крепкими социальными связями, как правило, живут дольше и здоровее. У них также на 50% больше шансов на выживание, чем у тех, у кого эти связи слабее.

"К сожалению, в моем возрасте многие из моих самых близких друзей, членов семьи и коллег скончались. Но мне повезло, что моя работа позволила мне наладить отношения с более молодыми коллегами. По крайней мере, два раза в неделю мы едим с моей дочерью и ее мужем, а также с моим сыном и его женой. Нам также нравится посещать новые рестораны с друзьями и коллегами", – делится врач.

Еще один момент, который делает жизнь пожилого доктора интересной, – активное чтение. Он не ограничивается только академическими статьями и клиническими исследованиями. Такер любит детективные романы и биографии.

"Погружение в хорошую книгу, художественную или научно-популярную, требует от вашего мозга обработки большого количества новой информации. Я считаю, что это ключ к сохранению остроты ума", — сказал он.

Говард не собирается идти на пенсию.

"Я считаю, что выход на пенсию — враг долголетия. Даже в молодые годы я ни разу не помышлял о выходе на пенсию", – подытожил он.

Ранее Фокус писал, что 102-летняя Пегги Конзак из штата Орегон, США, работающая инструктором по плаванию, назвала возможную причину своего долголетия.