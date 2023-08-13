Последний бастион Запада в Африке: начнется ли большая война за сокровища Нигера

Новая большая война уже завтра может разразиться на Черном континенте. Фокус разбирался, почему военный переворот в Нигере — одной из беднейших стран Африки — так обескуражил мировую общественность.

26 июля в Нигере президентская гвардия совершила государственный переворот. Военные, которые должны были охранять президента, отстранили его от исполнения обязанностей и объявили о переходе власти в руки военного руководства (обычно такую форму управления государством определяют словом "хунта"). Большинство иностранных государств осудили военный переворот, а Россия его поддержала. Экономическое общество стран Западной Африки (ECOWAS) даже пригрозило военным вторжением, если хунта не восстановит в государстве законный порядок.

Почему бедная страна так важна. Уран? Золото? Стратегическое расположение?

Да, все дело в географическом положении этого государства. Хотя большую часть территории Нигера занимает сложная для жизни пустыня, однако эта земля довольно богата природными ресурсами (занимает 7 место в мире по добыче урана). Также ее огромная территория (более чем вдвое превышает площадь Франции) создает значительный логистический потенциал прежде всего в военной сфере, а также в транспортировке энергоресурсов.

Нигер — одна из беднейших стран Африки Фото: Getty Images

Сейчас эта африканская страна стала последним бастионом "коллективного Запада" в регионе. На территории Нигера базируются американский (ок. 1100 военнослужащих) и французский (ок. 1500 человек) военные контингенты. Нигер является крупнейшим получателем военной помощи США, получив $500 млн с 2012 года.

Главный корреспондент The New York Times в Африке Деклан Уолш отмечает зависимость государства от внешней помощи, которая составляет 40% бюджета Нигера ($2,2 млрд). Его природные богатства имеют стратегическое значение для Европейского континента и особенно для Франции. Так, именно добытый на нигерских шахтах уран обеспечивает топливом французскую атомную энергетику. Также через территорию этой страны планируется проложить панафриканский газопровод, который должен стать еще одним источником голубого топлива для Европы. Поэтому понятно, что важность Нигера для мира, в частности, для Европы, значительно превышает его реальный политический статус на геополитической карте мира. К сожалению, для населения этого государства, их страна пока является объектом большой геополитической игры, а не ее полноценным игроком.

Через Транссахарский газопровод природный газ должен поступать с месторождений в Нигерии к Средиземному морю, основные получатели газа — страны Евросоюза Фото: Фокус

Можно ли говорить о провале африканской политики Франции

Нигер входит в бывшую так называемую "французскую Африку" — территории, которые в XIX-ХХ вв. были французскими колониями. Собственно, слово "бывшая" — это воплощение амбиций местного населения. Жители бывших французских колоний стремятся избавиться от своего постколониального статуса — комплекс, на котором умело играют как мощные геополитические игроки — РФ и КНР, так и разного рода повстанцы-джихадисты, которые пытаются построить новую политическую систему на религиозной почве. Эти радикальные сторонники ислама, между прочим, заявляют, что имеющиеся границы между государствами Африки и часто сами государства в той форме, в которой они сейчас функционируют — это плод колониальной эпохи и все нужно разрушить и построить на этом месте новый мир. Его устройство, конечно же, должны установить сами лидеры джихадистских групп. В борьбе с ними, а также некоторыми радикализированными местными племенами международно признанные правительства этих стран обычно заручались поддержкой войск бывшей метрополии, что отнюдь не способствовало росту их авторитета среди населения.

В сознании широких общественных слоев французы оставались оккупантами, в то же время инфраструктурными проектами с начала XXI века начали заниматься китайцы. Таким образом, последние десятилетия в головах многих африканцев выстраивалась такая картина мира: с одной стороны бывшая метрополия, которая продолжает держать войска в этих странах, подавляет повстанческие движения и группировки местных племен, насаждает европейские ценности, а с другой стороны — коммунистические и авторитарные государства (сначала СССР, а затем КНР и РФ), которые помогают оружием, продовольствием, развивают инфраструктуру и не вмешиваются во внутренние дела и жизненный уклад этих государств. Понятно, что такие мысли возникали не без помощи специально проведенных информационных кампаний — как Москвой, так и Пекином.

Большинство иностранных государств осудили военный переворот в Нигере, а Россия его поддержала Фото: Getty Images

Вслед за борьбой за умы шли бизнес-проекты, а в случае с РФ и силовая поддержка. Москва действовала не напрямую, а через различные прокси группы, крупнейшей и самой известной из которых была ЧВК "Вагнер". Она в конце концов и стала в последние годы одним из основных игроков в регионе к югу от Сахары (Сахель). За последние четыре года в 6 странах региона, от Гвинеи до Судана, произошли военные перевороты. Одна за другой страны между Атлантическим и Индийским океанами отказывались от услуг западных (в основном французских) военных в пользу наемников ЧВК "Вагнер". Это не способствовало улучшению безопасности в этих государствах. Статистика свидетельствует об обратном. Однако авторитарным лидерам африканских стран гораздо комфортнее было работать с наемниками ЧВК "Вагнер", чем демократическими правительствами западных государств. А населению все это подавалось под соусом антиколониализма.

Нигер оставался последним форпостом западных государств. Особенно после переворота в Мали в 2021 году и последующим выводом оттуда французских войск, которые буквально выдавила оттуда ЧВК "Вагнер". Зато в Нигере прошли демократические выборы, на которых победу одержал прозападный политик Мохамед Базум. Тогда из логистического звена Нигер превратился в центральную базу военных контингентов США и европейских государств. Туда была переведена основная часть франко-американского контингента, который боролся с джихадистами, действовавшими в пустыне, в том числе и на территории Нигера. Американский публицист Клаудия Лоренцо Рубьера считает ключевым преимущество Нигера над его соседями в глазах США и их союзников — демократически избранное правительство в 2021 году. Тесный контакт с которым не бьет по репутации западных лидеров (в отличие от сотрудничества с авторитарными режимами, например правительством Чада).

Мохамед Базум проводил реформы в стране, на что получал щедрое финансирование с Запада. Однако он не прекратил проект нефтепровода, по которому должна была транспортироваться нигерская нефть в Бенин. Этот провод — проект китайских компаний. В 2022 году Нигер подписал меморандум о строительстве газопровода до алжирского порта на побережье Средиземного моря. Оттуда африканский газ должен был транспортироваться к европейским потребителям. То есть президент Нигера в экономическом плане был открыт к сотрудничеству с различными сторонами, однако очевидно он бы не сотрудничал ни с ЧВК "Вагнер", ни с джихадистскими группами.

Вокруг практически последней демократии в регионе сгущались тучи. В большинстве стран вокруг у власти авторитарные режимы. Часть из них просто используют ЧВК "Вагнер" в качестве наемников, а некоторые из них к власти за руку привела эта ЧВК как вот в Мали и Буркина-Фасо — страны, которые поддержали военный переворот. Если несколько лет назад Нигер был важным логистическим звеном во франко-американской системе безопасности, то сейчас он стал пробелом в системе, выстроенной "Вагнером".

И на этом фоне в стране происходит военный переворот против прозападного президента. Министр обороны Франции высказал предположение, что причиной переворота мог стать личный конфликт между президентом и руководителем его гвардии — ходили слухи, что глава государства хотел отстранить от должности генерала Чиани, который руководит президентским полком с 2011 года. Научный сотрудник Африканского центра стратегических исследований Даниэль Айзенга утверждает, что сначала у переворота не было поддержки гражданского населения и других военных формирований кроме самой президентской гвардии. Однако затем лояльность армии изменилась в пользу путчистов, а гражданские протесты жестоко разогнали. Также различные американские службы делали заявления об отсутствии видимой связи между переворотом и РФ.

Сорванная во время переворота табличка посольства Франции Фото: Getty Images

Призывает не спешить с выводами старший юрист Центра стратегических и международных исследований Кэмерон Хадсон. Он считает, что нужно дождаться каких-то конкретных действий и заявлений от самих повстанцев. Пока военная хунта действительно не сделала никаких радикальных шагов ни в финансовой, ни в военной сферах. Иностранные контингенты остаются в стране. Обозреватели французской газеты Le Monde Моргана Ле Кам и Натали Гибер отметили, что хотя хунта денонсировала соглашение о пребывании французского контингента, никаких заявлений о выводе войск не было сделано. Сейчас против Нигера введены жесткие экономические ограничения со стороны США, Европейскими странами и ECOWAS, однако это не сказывается на стратегических проектах этого государства. Также Евроатом уже успокоил потребителей заявлением, что запасов урана хватит на три года. Глава аналитического центра IPSE Эммануэль Дюпойи считает, что пока нет явных угроз экономическим интересам Франции. Он даже высказал мнение, что армия Нигера продолжит защищать конвои, доставляющие уран из страны.

Будет ли вторжение в Нигер и привлекут ли к боевым действиям ЧВК "Вагнер"

Очевидно, что на Западе еще не приняли окончательного решения как относиться к хунте. Очевидно, что таким образом, путчистам дают шанс отойти от категоричных позиций, создается поле для возможного компромисса.

На самом деле непосредственные причины переворота не столь существенны. Какими бы аргументами ни руководствовался генерал Чиани, он находится в настолько сложных обстоятельствах, что пространства для маневра у него практически нет. Геополитическая ситуация вокруг Нигера не предусматривает возможности "лавировать" между сторонами.

Другого выбора как сотрудничать с Кремлем, у лидера хунты нет Фото: Getty Images

Сейчас каждый из субъектов мировой политики будет определять свою собственную политику в отношении нигерской хунты по принципу "если не за нас, то против нас". Тем более она сбросила законного президента, которого уважали и поддерживали на Западе. Поэтому другого выбора как сотрудничать с Кремлем (даже если переворот был действительно осуществлен по личным мотивам) у лидера хунты нет. Так, он уже освободил арестованных ранее сторонников движения М62, которое связано с правительством Мали и последовательно выступает рупором интересов РФ в стране. Именно они принесли российские триколоры на акции, направленные на поддержку переворота. Поэтому среди сторонников переворота и развевались российские флаги.

Хунту уже поддержали явно пророссийские Мали и Буркина-Фасо. А 2 августа в Мали совершил визит ее представитель, чтобы обсудить возможное введение контингента "Вагнера" в Нигер. Перед этим, 31 июля эти государства заявили, что любое военное вмешательство в дела Нигера они расценят как объявление войны им также. Однако вряд ли этот контингент может быть значительным, учитывая то, что в самом Мали находится лишь тысяча "вагнеровцев".

В Сахеле, регионе к югу от Сахары, от Гвинеи до Судана происходят военные перевороты Фото: Фокус

Сейчас все заинтересованные стороны проводят разного рода и уровня открытые и скрытые переговоры с целью разрешить ситуацию в свою пользу. 6 августа истек ультиматум, выдвинутый хунте организацией ECOWAS. Он достаточно жесткий по своей форме — хунта должна самораспуститься и вернуть власть легитимному правительству во главе с президентом Моххамедом Базумом иначе будет вторжение армий стран-членов организации. После нескольких дней усиления санкций (в частности Нигерия отключила Нигер от электроэнергии. Импорт из этой страны составляет 70 % потребления) 10 августа снова собрались на внеочередной саммит. На нем было принято решение о подготовке вторжения. Об этом заявил президент ECOWAS Омар Алиу Турей. Для этого должны быть сформирован специальный военный контингент, основой которого похоже вооруженные силы Нигерии. Также резко высказался Генсек ООН Антонио Гтуереше, который по сути повторил ультиматум ECOWAS — Мохамед Базум должен быть освобожден из-под стражи и возвращен к власти.

Вместо этого хунта заявляет, что будет защищаться от внешнего вторжения всеми доступными методами, не побрезгуя даже убийством свергнутого президента. В понедельник военные демонстративно подавили новое правительство, а во вторник Некоммерческая организация Egalitarian Mission for Africa (EMA) подала в суд на ECOWAS, требуя запретить вторжение, которое нарушит "фундаментальные человеческие права". Соседние государства — Мали и Буркина-Фасо уже высказались ранее и дважды повторять свою позицию не намерены.

Пока привлечение военного контингента этой африканской организации выглядит наиболее вероятным решением проблемы, ведь операция американских или особенно французских военных грозит значительными имиджевыми потерями, связанными именно с разыгрыванием карты колониального прошлого. В долгосрочной перспективе оно даже было бы выгодно РФ и КНР, ведь сама по себе потеря Нигера с последующей его дестабилизацией (в случае оккупации американскими или французскими войсками), если не выгодна, то по крайней мере не вредна для Москвы и Пекина, однако она станет существенным аргументом для этих стран в дальнейшей борьбе за умы и сердца африканцев.

Операция ECOWAS наоборот имеет многочисленные плюсы:

Демонстрация, что африканцы самостоятельно могут решать свои проблемы. Защита законного демократического правительства со стороны других демократических государств. Противопоставление неафриканской силе ЧВК "Вагнер" реальной собственно африканской силы контингента ECOWAS.

Аргументом против вторжения кроме возможных многочисленных жертв является нежелание отдельных стран брать на себя тяготы, связанные с операцией. Очевидно, что все ее тяготы упадут на плечи Нигерии (которая граничит с Нигером) и Ганы, которая имеет одну из самых боеспособных армий во всей Африке. Также вторжение приведёт к окончательному выходу из организации Мали и Буркина-Фасо, что проведёт ещё один водораздел между "западной" демократической и "пророссийской (китайской)" Африкой.

Все менее вероятным выглядит вариант сотрудничества с хунтой. Ведь он, несмотря на мир "здесь и сейчас", несет весомые риски в более отдаленной перспективе, поскольку поощрение переворотов способствует их распространению. Именно это и происходит в Африке в течение последних трех лет. Нигер станет тем самым последним рубежом, за который нельзя отступать, поскольку дальше будет только хуже. В Африке есть достаточно стран, где власть шаткая (таких даже большинство) и куда всегда будет готова зайти ЧВК "Вагнер" или другая российская структура "гибридной войны". Слабому не место в джунглях, ведь он очень быстро станет пищей для своих более сильных соседей.