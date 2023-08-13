Микроавтобус перевернулся и упал с моста: в Австрии произошло смертельное ДТП с украинцами (фото)

Водитель микроавтобуса признался, что перед аварией заснул на несколько секунд, рассказали журналисты.

В субботу, 12 августа, около 07:00 по направлению к Вене на автодороге между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен произошло смертельное ДТП с участием украинцев. Об этом сообщило издание RMF FM.

"Уже сейчас можно подтвердить информацию, согласованную с австрийской полицией, что это было транспортное средство на польских регистрационных номерах, а в нем ехали граждане Украины. Польских граждан в нем не было", — сказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

В МИД Польши отметили, что украинскому посольству передали информацию о трагедии с украинцами сразу, как было установлено гражданство жертв.

ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса заснул на несколько секунд. В результате чего транспортное средство несколько раз перевернулось, пробило поручни моста и упало на грунтовую дорогу, которая пролегала под трассой.

В аварии погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей. В частности, одному малышу было несколько месяцев, а другому — 3 года. По информации пожарной службы, взрослые были бабушкой и дедушкой детей. В микроавтобусе ехали еще трое пассажиров и ребенок, они получили легкие травмы.

Издание Heute сообщило, сначала трехлетнего ребенка удалось реанимировать, но от тяжелых травм он умер. Всего в автомобиле ехали четверо взрослых и трое несовершеннолетних.

Напомним, 11 августа произошло смертельное ДТП вблизи поселка Божедаровка в Каменском районе Днепропетровской области. Погибли два человека (мужчины 1992 и 2000 годов рождения) в результате лобового столкновения легкового автомобиля "Skoda FABIA" и грузового автомобиля "DAF".

10 августа микроавтобус "Volkswagen Transporter" и легковой автомобиль "Таврия" столкнулись на пересечении улиц Большой Морской и Мариупольской в Николаеве. Из-за ДТП пострадали шесть человек — трое взрослых и трое детей. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Николаева.