"Прошу прощения у всех": замглавы МИД Литвы подал в отставку из-за пьяного вождения

Мантас Адоменас сообщил, что сожалеет о содеянном и просит прощения у всех, чье доверие он не оправдал. За вождение в состоянии алкогольного опьянения ему грозит штраф от 800 до 1100 евро.

В Литве заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас объявил об отставке после того, как его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает LRT.

Сам чиновник утверждает, что в его крови было обнаружено 0,62 промилле алкоголя.

После инцидента он обнародовал в Facebook заявление, в котором отметил, что сожалеет о содеянном и просит прощения.

"Я совершил огромную и непростительную ошибку, пребывая пьяным за рулем. Вот почему я ухожу с поста замминистра иностранных дел. После вчерашней посиделки с друзьями, которая продлилась до поздней ночи, проспала семь часов, подумал, что буду трезвым, и проехал три километра от городка в Молытайском районе, чтобы искупаться в озере. Оказалось, что я был не прав — на обратном пути меня проверили полицейские и обнаружили 0,62 промилле алкоголя. Это все моя вина. Мне очень жаль. Не пытаюсь оправдываться. Прошу прощения у всех, чье доверие я разочаровал своим поступком", — написал чиновник.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения Адоменасу грозит штраф от 800 до 1100 евро. Также Адоменас объявил о намерении уйти в отставку.

По словам журналистов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и премьер-министр Ингрида Шимоните заявили, что одобряют его решение.

Напомним, 10 августа сообщалось, что на границе Литвы и Беларуси появились предупреждающие знаки. По сообщению МИД Литовской Республики, правительство настоятельно не рекомендует гражданам ездить в Беларусь, так как они могут стать потенциальной мишенью белорусских спецслужб.

Ранее, 5 августа, Литва объявила новый пакет военной помощи Украине. В литовском Минобороны заявили, что предоставят защитникам ЗРК и военное оборудование. Также страна помогает с лечением и реабилитацией украинских бойцов.