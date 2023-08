В Грузии группу The Killers освистали из-за приглашения на сцену барабанщика из РФ (видео)

По словам местных журналистов, после того как об инциденте стало известно, грузинское "Радио Тбилиси" заявило о снятии с эфира песен The Killers.

В Батуми на стадионе Black Sea Arena в Грузии во время концерта американской рок-группы The Killers вокалист Брэндон Флауэрс пригласил на сцену барабанщика из РФ. Из-за этого часть зрителей освистала коллектив и демонстративно покинула концерт. Об этом пишет Telegram-канал "NEWSGEORGIA / Новости-Грузия".

Сообщается, что один из зрителей во время концерта развернул плакат с надписью: "If you let me I'll be your drummer tonight" (если судьба благосклонна, сегодня вечером я буду твоим барабанщиком). Он это сделал перед исполнением песни, для исполнения которой The Killers часто приглашает барабанщика из зала.

Затем Флауэрс спросил у молодого человека откуда он. Тот ответил, что из России. Это вызвало болезненную и агрессивную реакцию части зала.

Как пишет Telegram-канал Paper Kartuli, зрители подняли на руки мужчину — предположительно, грузина — и призывали сыграть с ним, говорят посетители. Несмотря на это, The Killers сыграла одну песню с барабанщиком из России по имени Андрей.

"Вы разделяете людей на национальности? Я не брат вам", — сказал Флауэрс, услышав критику.

После того как об инциденте стало известно, грузинское "Радио Тбилиси" заявило о снятии с эфира песен The Killers.

"Мы поддерживаем большинство населения Грузии. Россия оккупант!" — написали в пресс-службе радио.

Группа The Killers

Американская альтернативная рок-группа, образованная в 2001 году Брэндоном Флауэрсом и Дэйвом Кенингом в Лас-Вегасе. Группа выпустила семь студийных альбомов.

Напомним, что 8 августа бывший президент РФ Дмитрий Медведев вспомнил о войне в Грузии 2008 года и пообещал "повторить в Украине". По его словам, 15 лет назад Запад якобы начал дестабилизировать ситуацию у российской границы с Грузией и сейчас аналогичный сценарий повторяется в Украине.

"За спиной Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", — говорится в сообщении.