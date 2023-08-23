Боятся распространения войны: США призывают американцев немедленно покинуть Беларусь, — WP

В посольства США в Минске предупредили американских граждан, что возможности дипломатов в Беларуси ограничены. Местные власти пренебрегают законодательством, а войск РФ становится все больше в стране.

Соединенные Штаты призывают американцев в Беларуси немедленно покинуть страну. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что посольство США в Минске, заявило, что американцам следует избегать поездок в Беларусь из-за "продолжающегося содействия неспровоцированному нападению России на Украину, наращивания российских вооруженных сил в Беларуси, произвольного применения местного законодательства".

В материале говорится, что на прошлой неделе Литва закрыла два пограничных перехода с Беларусью. Посольство предупредило, что Литва, Польша и Латвия — все члены Европейского Союза — рассматривают возможность закрытия большего количества пограничных переходов.

Кроме того, в посольстве заявили, что любые американцы, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну либо через оставшиеся пограничные переходы с Литвой или Латвией, либо самолетом. В нем отмечается, что граждане США не могут попасть в Польшу по суше из Беларуси.

Издание пишет, что американцев предупредили, что возможности посольства США в Беларуси ограничены.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что РФ начала переброску ядерного оружия в Беларусь. По его мнению, перемещение российского ядерного оружия в Беларусь изменит архитектуру безопасности региона и всего блока НАТО.

Также отметим, что 18 августа белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что Россия достигла цели вторжения в Украину. Он также сказал, что Украина и "Запад" угрожают границам Беларуси. Если на Беларусь "нападут", он готов ударить по "центрам принятия решений".