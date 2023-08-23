Авиакомпании РФ научились обходить санкции через родственников за границей, — СМИ

В расследовании журналистов отмечается, что такие случаи фиксировались уже неоднократно. Чаще всего в этом замешаны страны, которые не вводили санкции против РФ после начала войны — ОАЭ, Турция, Китай и так далее.

Российская Федерация может поставлять запчасти для самолетов через россиян, у которых есть родственники в других странах. Об этом в своем расследовании от 23 августа пишут журналисты агентства Reuters.

По их информации, самолеты Airbus и Boeing составляют основную часть авиапарка Российской Федерации, обслуживание которых попало под санкции после начала войны. При этом есть вероятность, что россияне, имеющие родственные связи за рубежом, помогают поставлять запчасти. Есть зафиксированные случаи.

Согласно данным таможни, российский перевозчик Nordwind Airlines по этой схеме мог закупить детали для 12 самолетов Airbus и 15 самолетов Boeing.

В документах, на которые ссылаются журналисты, указано, что авиакомпания, которая принадлежит предпринимательнице Карине Букрей, импортировала детали через фирму Ramses Turizm в турецкой Анталии. Она принадлежит мужу женщины Рамазану Акпинару.

Ни Nordwind, ни Карина Букрей не ответили на просьбу журналистов о комментариях, но это принесло свои плоды — фирма Ramses Turizm перестала поставлять запчасти россиянам.

Теперь импорт продолжается через другую компанию, которая также расположена в Турции и была создана лишь год назад — Na Havacilik.

Отдельно в Reuters упомянули "дружественные страны" для РФ, которые также могут помогать в закупке запчастей. Зафиксировано это после случая с самолетом Airbus "Уральских авиалиний". В ноябре 2022 года он не мог вылететь из Екатеринбурга из-за технической неисправности, но уже через несколько дней к нему приехала важная запчасть американской компании Northrop Grumman.

Серийный номер детали говорит о том, что изготовили ее еще в 2008 году и ранее запчасть была использована в других самолетах, в том числе и в Саудовской Аравии.

С каждым разом американских деталей с российских самолетах становится только больше.

Таможенные документы, которые попали в руки журналистам агентства, говорят о том, что детали попадают в РФ при помощи посредников в следующих странах: Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан. Ни одна из них не вводила санкции против РФ.

В период с мая 2022 по нынешнее время российские компании получили иностранных запчастей на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Глава аналитического центра "АвиаПорт" Олег Пантелеев отметил, что российским компаниям якобы удалось научиться работать под международными санкциями.

"Сначала был шок, никто не знал, что делать. Через два-три месяца были найдены новые каналы поставки, а через шесть-девять месяцев появилось достаточно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки доставки", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа сообщалось, что российская компания Red Wings отменила несколько рейсов из-за санкций, которые везли россиян на отдых в Египет, Казахстан, Турцию и тому подобное. Власти РФ попытались надавить на перевозчиков — пригрозили уголовными делами.