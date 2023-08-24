"У нас свой путь": Абхазия назвала ложью заявления Медведева о желании войти в состав РФ

В Совбезе самопровозглашенной республики заявили, что политические силы Абхазии "выступают за близкие и союзнические отношения с Россией", но не за то, чтобы стать одним из ее субъектов.

Абхазия не рассматривает вариант вхождения в состав Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба, передает российское издание ТАСС.

"У нас нет таких политических сил, предлагающих вхождение в состав России. У нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений , и я не вижу никаких политических сил в Абхазии, которые видели бы такую форму взаимоотношений между нашими странами", — говорит Шамба.

По словам чиновника, политические силы республики "выступают за близкие и союзнические отношения с Россией", но не за то, чтобы стать одним из ее субъектов.

22 августа о возможной аннексии Абхазии и Южной Осетии заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", — написал Медведев в статье для "АиФ".

По его мнению, для Запада такой поворот событий стал бы "очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния".

Напомним, что 8 августа Медведев вспомнил о войне в Грузии 2008 года и пообещал "повторить в Украине". Тогда он сообщил, что 15 лет назад Запад якобы начал дестабилизировать ситуацию у российской границы с Грузией и сейчас аналогичный сценарий повторяется в Украине. Бывший глава Кремля убежден, что против Москвы начала открыто воевать вся система НАТО, но никаких доказательств не предоставил.

Также отметим, что 20 августа сообщалось, что Медведев считает, что Запад будет просить о замораживании войны в Украине. Он заявил, что Россия должна продолжать войну против Украины даже, если на это потребуются годы или десятилетия.