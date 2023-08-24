Смерть Пригожина: пропагандист Соловьев призвал "вагнеровцев" отомстить (видео)

Российский пропагандист не исключил, что "вагнеровцы" могут прибегнуть к повторному походу на Москву.

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал бойцов ЧВК "Вагнер" отомстить за смерть своего лидера Евгения Пригожина. Об этом он рассказал в своем телешоу, фрагмент которого опубликовали в Telegram-каналах.

Он намекнул на необходимости повторного похода на Москву. По его словам, падение авиасудна с Пригожиным может быть не случайностью.

"Хочу, чтобы отомстили", — заявил он.

Падение самолета в Тверской области и вероятная гибель Пригожина

Российские СМИ 24 августа сообщили, что взрывное устройство на самолете Embraer Legacy 600, было заложено в отсек шасси. Предположительно, в результате взрыва в небе у самолета оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор. Из-за этого авиасудно начало резко набирать высоту, а затем ушло в штопор.

Также части самолета Пригожина разбросало в разные стороны. По словам российских журналистов, все 10 тел погибших еще на месте крушения авиасудна. Они получили сильные "механические повреждения" в результате взрыва. Самолет могли сбить российские войска с помощью зенитных систем. По словам журналистов, директор ЦРУ Уильям Бернс в прошлом месяце говорил, что Пригожину, скорее всего, не удастся избежать возмездия со стороны президента РФ Владимира Путина.

Ависудно упало 23 августа в Бологовском районе Тверской области. Все 10 человек, которые находились на борту, погибли. Сейчас российские силовики на месте падения проводят следственные мероприятия. По их словам, опознать погибших невозможно.

Напомним, в России сформировались 4 версии о том, почему он упал. Фокус 24 августа собрал различные версии, по которым падение авиасудна могли вызвать российская ПВО, Украина или даже ящик с дорогим вином.