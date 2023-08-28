На росТВ зачитали аналогичный текст, обвиняя западные СМИ в работе по "методичке" (видео)

Ведущие Скабеева и Попов показали заголовки зарубежных СМИ с якобы одинаковыми заголовками о смерти Пригожина и выразили сомнения, действительно ли эти медиа "демократические". Впрочем, они оба зачитали идентичный текст, не изменив ни одного слова.

Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в прямом эфире телеканала "Россия-1" прокомментировали гибель владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Оба говорили одинаковыми словами, будто повторяли текст инструкций. Однако обвиняли в работе по "методичкам" западные СМИ. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале полковника ВСУ Анатолия "Штирлица" Штефана.

В заметке опубликованы два фрагмента выступлений пропагандистов. Пропагандисты рассказывают о том, как зарубежные СМИ освещают смерть Пригожина и называют имя виновника — президента РФ Владимира Путина.

Ольга Скабеева заявила, что Пригожин "на всех обложках". Ведущая выделила одинаковые заголовки: "Заголовок почему-то у всех один "Месть Путина". После этого предположила, что якобы западные СМИ получают инструкции, как и что писать: "Вот такие вот демократические СМИ: даже слов не меняют. Такая строгая у них методичка".

Между тем выяснилось, что другой российский пропагандист — Попов, экс-супруг Скабеевой, повторил ее слова слово в слово: "Заголовок один — "Месть Путина". Вот так выглядят свободные демократические СМИ: даже слова не меняют. Вот такая строгая и одна на всех методичка".

По мнению российских ведущих, западные СМИ пишут одинаковые заголовки, пользуясь "демократическими методичками". Примечательно то, что пропагандисты полностью повторили слова друг друга — то есть, показали, что именно они работают по "методичкам", тогда как обвиняют в этом других.

Смерть Пригожина: детали

Отметим, Евгений Пригожин и группа его последователей из ЧВК "Вагнер" разбились в самолете 23 августа 2023 года. Первое время было не известно, находился ли на борту самолета сам Пригожин. Российские власти заверили, что провели ДНК экспертизу и опознание — вроде бы он таки погиб.

Появилось несколько предположений о причинах авиакатастрофы. Среди них рассматривают случайность, а также умышленный выстрел из ПВО или подрыв взрывчатки по приказу президента РФ Владимира Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Среди организаторов убийства Пригожина называли офицера ГРУ Андрея Аверьянова. Согласно данным расследователей, мужчина причастен к взрывам на складах боеприпасов в Чехии и попытке отравления перебежчика Сергея Скрипаля, которого пытались отравить в Великобритании.

Напоминаем, российский политик Виталий Милонов предложил похоронить Пригожина в Бахмуте. Один из аргументов: якобы владелец ЧВК "Вагнер" готов был умереть именно в этом украинском городе.

Между тем некоторые росСМИ рассматривают инцидент с самолетом Пригожина под неожиданным углом зрения. В частности, предполагают, что главарь "вагнеровцев" на самом деле жив.