Стороны обсудят ряд вопросов — от технологий и экономики до региональной стабильности и изменения климата. Лидер Белого дома также планирует встретиться с генсеком Коммунистической партии страны.

Президент США Джо Байден посетит Вьетнам 10 сентября после участия в заседании G20, которое состоится в Нью-Дели (Индия). В Ханое американский лидер встретится с высшими должностными лицами этой страны для обсуждения ряда вопросов — от технологий и экономики до региональной стабильности и изменения климата. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Вашингтон считает Вьетнам одним из главных партнеров в юго-восточном азиатском регионе.

Байден встретится в Ханое с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и другими ключевыми руководителями. Лидеры стран будут изучать возможности содействия развитию технологий во вьетнамской экономике, нацеленной на инновационность.

"Также будет обсуждаться укрепление межгосударственных связей посредством образовательных обменов и распределения рабочей силы. В то же время, на повестке дня будут стоять вопросы борьбы с изменением климата и укрепления мира, процветания и стабильности в регионе", — сказано в заявлении Белого дома.

Напомним, в своем историческом цикле о борьбе отдельных стран против превосходящего врага, которым по определенным причинам не удалось заключить качественные военно-политические союзы и пришлось самостоятельно защищать свое право на существование, Фокус недавно писал о Вьетнаме. Жизнь этой страны в середине XX в. превратилась в настоящий ад. Вьетнамцы воевали против Франции (в середине XX в. — мощной колониальной империи), США и Китая.

Напомним, 15 июля президент США Джо Байден заявил, что возврат украинского Крыма важен для окончания полномасштабной войны с Россией, но есть и другие важные вопросы.