"F*ck UA": в Германии депутат горсовета нарисовал свастику на авто украинцев, – Spiegel

По данным издания, чиновник за свою выходку получил штраф в виде 50 дневных окладов. Членом какой партии он является — не указано.

Депутат горсовета Баден-Бадена в Германии был оштрафован за то, что нарисовал свастику и непристойную фразу "F*ck UA" на автомобилях с украинскими номерами. Об этом 28 августа сообщало немецкое издание Spiegel.

Сумма штрафа не разглашается, но прокуратура подтвердила, что депутат получил наказание в размере 50 дневных ставок "за использование символики неконституционных организаций", а также за оскорбление.

Лидер фракции ХДС в муниципальном совете Ансгар Гернсбек выразил возмущение по поводу данного инцидента, заявив, что если обвинения подтвердятся, депутату следует подумать об отставке.

Администрация города Баден-Бадена в настоящее время определяет дополнительные меры наказания для депутата. Власти пока не готовы делиться подробностями или комментировать ситуацию дальше, и также не уточнено, к какой политической партии принадлежит депутат.

Издание отмечает, что в городском муниципальном совете представлены партии "Зеленые", ХДС, "Свободные граждане за Баден-Баден", СДПГ, СвДП и AfD. Их члены называются городскими советниками.

Напомним, 3 августа сообщалось, что в 21-летнюю жительницу российского Краснодара оштрафовали за "дискредитацию ВС РФ" из-за надписи на сумке, в которой не упоминалась армия.

Ранее, 25 июня, стало известно, что Радеховский районный суд Львовской области признал виновным в превышении служебных полномочий подполковника, снявшего несколько десятков людей с воинского учета.