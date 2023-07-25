Во Львовской области офицер снял с воинского учета 40 человек и получил штраф, – СМИ

За злоупотребление служебным положением суд оштрафовал подполковника на 3145 гривен. Свою вину офицер не отрицал.

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Радеховский районный суд Львовской области признал виновным в превышении служебных полномочий подполковника, снявшего несколько десятков людей с воинского учета. Об этом пишет издание ZAXID.NET 25 июля.

Сообщается, что в июле этого года офицер исключил из военного учета 40 граждан без каких-либо оснований. Для этого он использовал одну и ту же схему.

Как отмечают правоохранители, подполковник ставил отметки об исключении из военного учета по личным делам и военным билетам, без оформления офицерами запаса свидетельств о болезни, что является превышением служебных полномочий.

В результате десятки людей были сняты с воинского учета, имея при этом возможность выехать за границу.

По итогу судебного заседания подполковника оштрафовали на 3145 гривен. На него составили протоколы за нарушение ч.2 ст.172-14 КУоАП (превышение власти или служебных полномочий военным). Сообщается, что свою вину офицер признал.

Напомним, 24 июля в Киеве работники Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова.

Мы также сообщали 18 июля, что в Черниговском территориальном центре комплектования военкомы задержали адвоката, который прибыл, чтобы оказать правовую помощь клиенту.

Еще мы писали о том, что 20 июля первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал куда можно подать жалобу о злоупотреблениях в территориальных центрах комплектования.