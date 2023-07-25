У Львівській області офіцер зняв з військового обліку 40 осіб і отримав штраф, — ЗМІ

За зловживання службовим становищем суд оштрафував підполковника на 3145 гривень. Свою провину офіцер не заперечував.

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Радехівський районний суд Львівської області визнав винним у перевищенні службових повноважень підполковника, який зняв кілька десятків людей із військового обліку. Про це пише видання ZAXID.NET 25 липня.

Повідомляється, що в липні цього року офіцер виключив з військового обліку 40 громадян без будь-яких підстав. Для цього він використовував одну й ту саму схему.

Як зазначають правоохоронці, підполковник ставив відмітки про виключення з військового обліку в особових справах і військових квитках, без оформлення офіцерами запасу свідоцтв про хворобу, що є перевищенням службових повноважень.

У результаті десятки людей були зняті з військового обліку, маючи при цьому можливість виїхати за кордон.

За підсумком судового засідання підполковника оштрафували на 3145 гривень. На нього склали протоколи за порушення ч. 2 ст. 172-14 КУпАП (перевищення влади або службових повноважень військовим). Повідомляють, що свою провину офіцер визнав.

Нагадаємо, 24 липня в Києві працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК і СП Євгена Борисова.

Ми також повідомляли 18 липня, що в Чернігівському територіальному центрі комплектування військкоми затримали адвоката, який прибув, щоб надати правову допомогу клієнту.

Ще ми писали про те, що 20 липня перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів куди можна подати скаргу щодо зловживань у територіальних центрах комплектування.