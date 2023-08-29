Будут говорить о зерновой сделке: известны детали будущей встречи Эрдогана с Путиным, — СМИ

По словам журналистов, кроме зерновой сделки президент Турции будет пытаться сохранить 25% скидку на российский газ и добиваться отсрочек по платежам за него.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Сочи на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным уже 4 сентября, в понедельник. Об этом пишет Middle East Eye.

Ожидается, что главной темой разговора президентов будет возобновление зерновой черноморской инициативы.

По словам журналистов, Турция хотела бы вскоре провести еще одну серию встреч в Стамбуле, чтобы выступить посредником в заключении нового соглашения между Украиной, ООН и Россией о выходе из тупика, в котором находится черноморская сделка. У России есть несколько требований для возобновления инициативы, таких как включение "Россельхозбанка" в глобальную платежную систему Swift и ремонт аммиачного трубопровода Тольятти-Одесса для экспорта российских удобрений.

Кроме того, как сообщается, среди требований Москвы также решение проблемы страхования судов. Так, страховщики заявили еще в прошлом году, что отменяют страхование судов от военных рисков на территории России, Украины и Беларуси.

Издание пишет, что у Эрдогана есть и двусторонние проблемы, о которых нужно заботиться. Например, импорт природного газа Турцией из России. Анкаре в прошлом году удалось получить скидку в 25% на газ от Москвы, а Россия отложила некоторые газовые платежи Турции до 2024 года. Эрдоган, вероятно, будет стремиться сохранить скидку и будет добиваться дальнейших отсрочек.

Напомним, что утром 29 августа у Эрдогана подтвердили встречу с Путиным на следующей неделе.

"Президент Эрдоган до сих пор вел интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить мировой продовольственный кризис", — заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Петр Челик.