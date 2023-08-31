"Нет выбора": Трамп заключит политических врагов, если снова станет президентом США

Политик признался, что с большим уважением относился к должности президента Соединенных Штатов и никогда "не бил так сильно, как мог" действующего главы государства Джо Байдена.

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что посадит своих политических врагов, если снова станет главой государства. Об этом он сообщил в разговоре с радиоведущим Гленном Беком, передает Mediaite.

Журналист напомнил Трампу, что в 2016 году он обещал "закрыть" свою оппонентку Хиллари Клинтон, однако не сделал этого, ведь сказал, что так в Америке не делают. Кроме этого, Гленн Бек спросил, будет ли "закрывать" Трамп своих политических врагов, если снова станет президентом.

"Нет выбора, потому что они делают это с нами", — ответил Дональд Трамп.

Он отметил, что с большим уважением относился к должности президента и никогда "не бил так сильно, как мог" нынешнего главу США Джо Байдена. Однако потом он узнал, что Байден выдвинул ему обвинения.

Напомним, 1 августа Большое федеральное жюри выдвинуло 45-му президенту США Дональду Трампу обвинения, его обвинили в попытках повлиять на выборы 2020 года, которые привели к штурму Капитолия США 6 января 2021 года. Кроме этого, Трамп является фигурантом четырех уголовных дел: два из которых связаны с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия, одно — с выплатой денег бывшей порноактрисе в штате Нью-Йорк, что привело к нарушению правил финансирования политической кампании, и в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы 2020 года в штате Джорджия.

24 августа Дональд Трамп прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться по делу о попытке изменить результаты выборов в штате Джорджии. Политика зарегистрировали как заключенного и сделали его снимок. Однако затем его отпустили под залог.

Президент США Джо Байден отреагировал на тюремное фото Дональда Трампа. В частности, он назвал его симпатичным и замечательным парнем.