"Несогласованные визиты": правящая партия Грузии готовит импичмент президента

По мнению лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе, президент Грузии нарушает Конституцию, совершая визит в другую страну без согласия правительства, что не может остаться без реагирования.

В Грузии председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе 31 августа заявил, что его политсила готовит процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили из-за ее несогласованных с правительством визитов в страны Евросоюза, сообщает "Грузия Оnline".

"На политсовете партии мы приняли решение начать процедуру импичмента президента", — заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, Грузия — парламентская республика, где исполнительная власть, правительство Грузии, осуществляет внутреннюю и внешнюю политику, а президент не является частью исполнительной власти, соответственно, она не участвует в осуществлении внешней политики.

Лидер "Грузинской мечты" подчеркнул, в Конституции Грузии указано, что только с согласия правительства президент полномочен осуществлять представительские отношения во внешней политике и участвовать в международных переговорах, а президент грубо нарушает главный закон страны.

"Она (Саломе Зурабишвили — ред.) присягнула на Конституции, однако грубо ее нарушает, это очень тяжелое явление, и нам нужно соответствующее реагирование, мы не можем оставить это без реагирования", — заявил Ираклий Кобахидзе.

При этом политик отметил, что для импичмента необходимы голоса 100 депутатов парламента. Однако, парламентское большинство в настоящее время их не насчитывает.

Правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в десять государств, в том числе в Германию, Украину, Израиль и ОАЭ.

Напомним, 3 августа сообщалось, что Грузия присоединилась к международным санкциям и ограничивает поставки автомобилей в РФ. С 1 августа под запрет попали большинство авто из США.

Кроме этого, Грузия обвинила польского врача в тайном вывозе биоматериала Саакашвили. Польского врача завели в отдельную комнату и обыскали.