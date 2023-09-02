Посетил "места предков": Путин приехал в Тверскую область, – росСМИ (видео)

В сети появилось видео, на котором Владимир Путин вышел из кортежа и направился к толпе. Люди заявили, что "рады его видеть" и пожелали президенту РФ "долгих лет жизни".

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 сентября посетил Тверскую область. Об этом сообщило российское издание ТАСС со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря, российский президент решил побывать на "местах предков".

"После посещения "Сенежа" сегодня Путин принял решение посетить свои родные места, откуда идет его род. Это действительно так. Сведения и видеоматериалы о посещении мы предоставим на днях", — заявил Песков.

Один из местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором кортеж Владимира Путина останавливается, а сам президент выходит из машины и направляется к толпе.

"Президент России Владимир Путин посетил село Тургиново в Калининском районе Тверской области. Так же он вышел пообщаться с местными жителями", — говорится в подписи к видеоролику.

На видео слышно, как люди говорят Путину, что "рады его видеть", а также желают ему "долгих лет жизни". Кроме того, были озвучены жалобы на нехватку жилья и недостаточное количество специалистов в регионе.

Напомним, 19 августа в России заявили, что Владимир Путин посетил Ростов-на-Дону, где расположен штаб командования, и встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Российское командование встретило главу Кремля в здании, которое еще в июне находилось под контролем ЧВК "Вагнер"

Ранее, 29 июня, Владимир Путин посетил Дагестан, где встретился с жителями Дербента. Некоторые пользователи сети предположили, что это был двойник, так как настоящему президенту понадобился бы 2-недельный карантин.